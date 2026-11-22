ایران توقف تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها را پیش‌شرط آغاز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا دانسته است. جزئیات شروط هفت‌گانه تهران و واکنش‌های دیپلماتیک در گزارش اختصاصی ارم‌نیوز.

ایران در گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا، توقف فوری تحریم‌های جدید و تضمین رفع محدودیت‌های اقتصادی را به عنوان پیش‌شرط اصلی برای ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده است. منابع دیپلماتیک به رسانه اماراتی "ارم نیوز" اعلام کردند که تهران از طریق دبی و قطر به واشنگتن پیام داده است که بدون تغییر عملی در سیاست تحریمی ایالات متحده، آغاز هرگونه دور جدید مذاکره امکان‌پذیر نخواهد بود.

شروط هفت‌گانه تهران برای آغاز مذاکرات

بر اساس گزارش ارم‌نیوز، ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا و بررسی چارچوب توافق هسته‌ای آمادگی دارد، اما خواستار دریافت تضمین‌های مشخص درباره رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده است. دیپلمات آگاه به این رسانه گفته است که تهران شروط هفت‌گانه خود را در قالبی بازنگری‌شده مطرح کرده است تا با این اقدام، روند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا متوقف شود.

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این منابع تأکید کرده‌اند که اولویت فعلی ایران پایان دادن به فشارهای اقتصادی، جلوگیری از اعمال تحریم‌های تازه و رفع محاصره است. مسائلی که در محاسبات استراتژیک تهران، بر دریافت تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از تکرار حملات آمریکا ارجحیت دارند. ارم‌نیوز این رویکرد را نشانه آن می‌داند که فشارهای اقتصادی و مطالبات مالی و تجاری به اولویت اصلی ایران در رایزنی‌های جاری تبدیل شده است.

تحولات منطقه‌ای و نقش واسطه‌های دیپلماتیک

این تحولات هم‌زمان با سفر هیئتی قطری به تهران برای بررسی راه‌های ازسرگیری مذاکرات صورت گرفته است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز اعلام کرده است که تهران در صورت پایبندی واشنگتن به تعهداتش، آماده انجام اقدامات متقابل است. با این حال، او مخالفت ایران با انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور را تکرار کرده و این موضوع را به عنوان یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات احتمالی مطرح ساخته است.

به گفته این دیپلمات، رایزنی‌های جاری از مسیر قطر، برخلاف موضوعات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز و رفع محاصره، بر دستیابی به تفاهم‌هایی درباره توافق هسته‌ای متمرکز است. این تفاهم‌ها باید با مشوق‌ها و تضمین‌های مالی الزام‌آور همراه باشند. تهران در انتظار دریافت پیشنهادهایی با امتیازات بیشتر از سوی واشنگتن است، به‌ویژه با توجه به احتمال تغییر موازنه سیاسی در کنگره آمریکا.

محاسبات تهران از تأثیرات سیاست داخلی آمریکا

محمد ابوالعینین، پژوهشگر مسائل راهبردی، اظهارات مقام‌های ایرانی را نوعی پیشنهاد جامع برای مذاکره می‌داند که ادامه رویکرد تهران از زمان آغاز رویارویی در فوریه گذشته است. این رویکرد هرگونه مذاکره را به توقف حملات آمریکا و اسرائیل پیوند می‌زند. او می‌گوید تهران بر این باور است که تحولات سیاسی اخیر، گزینه‌های دونالد ترامپ را محدودتر کرده و به ایران فرصت بیشتری برای چانه‌زنی داده است.

ابوالعینین کاهش حمایت داخلی از سیاست‌های ترامپ و تغییر موازنه در کنگره، از جمله افزایش سهم دموکرات‌ها، را از عواملی می‌داند که به ارزیابی تهران درباره موقعیت ضعیف‌تر رئیس‌جمهور آمریکا منجر شده است. بر این اساس، ایران می‌کوشد ضمن باز نگه داشتن مسیر مذاکره، از شرایط سیاسی آمریکا برای کسب امتیازهای بیشتر استفاده کند.

چالش‌های پیش‌رو و چشم‌انداز توافق هسته‌ای

این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند با آغاز به کار اعضای جدید کنگره در ژانویه آینده، فشارها بر ترامپ افزایش یابد. به گفته او، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در زمینه تصویب بودجه، فعالیت کمیته‌های نظارتی و تحقیقات درباره عملکرد دولتش با موانع بیشتری روبه‌رو شود. همچنین احتمال طرح اتهام‌های فساد علیه دولت او وجود دارد که می‌تواند گزینه‌های او را در عرصه نظامی محدود کند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای از طریق مذاکره، ابراز امیدواری کرده است که بتوان به توافقی منصفانه دست یافت. عراقچی درباره ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد نیز گفته است که میانجی‌ها راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله پیشنهاد کرده‌اند که برخی مثبت و برخی دیگر با ملاحظاتی همراه‌اند. با وجود این اختلاف‌ها، تهران همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته است.