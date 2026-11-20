مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، در سی‌امین دوره جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دومین سال متوالی عنوان بهترین مربی زن آسیا را کسب کرد و رکوردی تاریخی را ثبت نمود.

در سی‌امین دوره جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا که در ۲۴ مهرماه (۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) برگزار شد، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای دومین بار موفق به کسب عنوان بهترین مربی زن سال آسیا شد. این موفقیت تاریخی باعث شد وی به تنها مربی زن در تاریخ تبدیل شود که این عنوان را دو سال متوالی کسب کرده است.

تاریخ‌سازی و پیشی گرفتن از رقبای آسیایی

مرضیه جعفری با کسب این جایزه، رکوردی بی‌سابقه را در آسیا ثبت کرد و توانست نام خود را در کنار ستاره‌های فوتسال و فوتبال این قاره بنویسد. او با حضور در کنار نامزدهایی چون ما شیائوشو سرمربی تیم ملی دختران زیر ۱۷ سال چین و پارک یون‌جئونگ مربی تیم ملی زنان زیر ۲۰ سال کره جنوبی، بر رقابت‌ها غلبه کرد. جعفری پیش از این نیز در همان سال در ریاض اولین ایرانی برنده این عنوان بوده و اکنون پانزدهمین برنده تاریخ این جایزه به شمار می‌رود.

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علیرضا بیرانوند و حاشیه‌های فوتسال

در بخش بازیکنان مرد، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران نخستین بار عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا را از آن خود کرد. او با پیشی گرفتن از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو ستاره عربستانی، این مقام را کسب کرد. همچنین دو ستاره فوتسال ایران یعنی حسین طیبی و سعید احمدعباسی در لیست نامزدها قرار داشتند اما موفق به دریافت جایزه نشدند.

مسیر سخت ورزشی از بم تا قله آسیا

زندگی و مسیر ورزشی مرضیه جعفری، متولد سال ۱۳۶۱ در شهر بم، با تراژدی و مقاومت گره خورده است. زلزله ویرانگر بم در سال ۱۳۸۲ نقطه عطفی در زندگی او بود که بسیاری از بازیکنان تیم فوتسال آن شهر را از بین برد. جعفری با شعار "بم را زنده نگه دارید" تیمی جدید ساخت و بازیکنان را از فوتسال به فوتبال منتقل کرد. وی از سال ۱۳۸۷ در باشگاه خاتون بم ماند و دوازده قهرمانی لیگ برتر را برای این تیم به ارمغان آورد که آخرین آن در بهمن ۱۴۰۴ اتفاق افتاد.

دلیل انتخاب کنفدراسیون و چالش‌های اخیر

کنفدراسیون فوتبال آسیا دلیل اصلی انتخاب جعفری را هدایت تیم ملی در مقدماتی جام ملت‌های آسیا دانست. او با پیروزی ۲ بر ۱ برابر اردن در آخرین بازی گروهی، ایران را برای دومین بار متوالی به این تورنمنت رساند. در سطح باشگاهی نیز خاتون بم را از دور مقدماتی لیگ قهرمانان زنان تا مرحله یک چهارم نهایی هدایت کرد. با وجود نتایج ضعیف در جام ملت‌های استرالیا و حذف زودهنگام خاتون بم از مرحله گروهی، کنفدراسیون بر فصل درخشان اخیر تمرکز داشت.

آینده فوتبال زنان و زیرساخت‌ها

مرضیه جعفری پس از دریافت جایزه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فوتبال زنان در ایران تأکید کرد. او خواستار ورود باشگاه‌های بزرگ به بخش آکادمی و آموزش بازیکنان از سنین پایین شد. جعفری معتقد است که برای رشد فوتبال بانوان، نیاز به پشتوانه ارزشمند و ساختار قوی‌تر است تا بازیکنان در مسابقات منظم شرکت کنند و آینده بهتری برای تیم ملی رقم بخورد.