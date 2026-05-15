کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به پیشبینی بارشهای پراکنده باران همراه با رگبارهای موقتی و رعد و برق برای امشب در برخی از نقاط این استان، نسبت به افزایش سرعت وزش باد در روز شنبه و کاهش دما از روز یکشنبه هشدار داد.
روحالله زاهدی با تشریح آخرین یافتههای نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما به تدریج بر ناپایداریهای جوی افزوده میشود. وی افزود: برای امشب (جمعه شب) در پاره ای از نقاط استان به ویژه نواحی شمالی و جنوبی، بارشهای پراکنده باران به صورت نقطهای و گاهی با رگبارهای موقتی و رعد و برق همراه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی همدان با تاکید بر وزش باد شدید در ساعات آینده خاطرنشان کرد: وزش باد در اغلب نقاط استان، به ویژه در مناطق شمالی همچنین ارتفاعات، محسوستر خواهد بود، امروز نیز بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان ملایر به ۵۵ کیلومتر بر ساعت رسیده است. زاهدی گفت: برای روز شنبه، سرعت وزش باد در بیشتر نقاط استان افزایش چشمگیری خواهد یافت و گردوغبار محلی نیز در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اینکه از روز یکشنبه، دمای کمینه در بیشتر نقاط استان به طور محسوسی کاهش مییابد، گفت: کمینه و بیشینه دمای هوای شهر همدان در شبانهروز گذشته به ترتیب ۷ و ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است؛در این بازه زمانی، شهر بهار با دمای پنج درجه سانتیگراد بالای صفر، خنکترین نقطه استان و قهاوند با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
