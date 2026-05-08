مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از وقوع شرایط جوی ناپایدار در استان خبر داد و پیشبینی کرد که از صبح شنبه، وزش باد شدید، بارش باران، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ در همه مناطق خراسان شمالی رخ خواهد داد. وی همچنین از افزایش ناپایداری جوی و تشدید بارشها در روزهای آینده خبر داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اعلام پیشبینیهای هواشناسی برای روزهای آینده، از وقوع شرایط جوی ناپایدار در استان خبر داد. نوربخش داداشی در این باره گفت که از صبح شنبه، وزش باد شدید ، بارش باران ، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ در همه مناطق خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به بارشهای شبانهروز گذشته، بیان کرد که بیشترین مقدار بارش در ایستگاههای کاستان با ۲.۴ میلیمتر و درکش با ۲ میلیمتر گزارش شده است. داداشی ادامه داد که تا اوایل شب، آسمان استان ابری و در نیمه شمالی همراه با مه رقیق و بارش پراکنده و خفیف باران، بهویژه در ارتفاعات، پیشبینی میشود.
وی افزود که از بعدازظهر امروز، افزایش وزش باد و از اوایل شب، بارش باران در پارهای از مناطق، رگبار با احتمال رعدوبرق، بیشتر در مناطق نیمه شمالی و بخشهایی از جنوب شرق خراسان شمالی انتظار میرود. این مسئول هواشناسی تصریح کرد که با تشدید ناپایداری از صبح روز شنبه تا بعدازظهر یکشنبه، در همه مناطق خراسان شمالی وزش باد لحظهای شدید، بارش باران، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
داداشی خاطرنشان کرد که شدت فعالیت سامانه بارشی از اواسط روز شنبه تا صبح یکشنبه در مناطق مرکزی و نیمه شرقی استان همراه با آبگرفتگی معابر، روانآب و سیلابی شدن مسیلها برآورد میشود. وی ادامه داد که روز دوشنبه بعدازظهر در مناطق شرق و جنوب شرق (بخشهایی از شیروان، فاروج، اسفراین و بام و صفیآباد) و روز سهشنبه بعدازظهر در مناطق مرکزی و شمال شرق استان (بخشهایی از بجنورد، شمال شیروان، شرق مانه و سملقان) رشد ابر، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظهای شدید پیشبینی میشود.
در خصوص وضعیت دمایی، داداشی بیان کرد که امروز تغییرات جزیی دما و روز شنبه کاهش نسبی دما را انتظار داریم. از روز یکشنبه بتدریج روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته پیشبینی میشود. وی در پایان گفت که طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد سردترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۲۱ درجه سانتیگراد بود.
