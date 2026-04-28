رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران در نقاط مختلف کشور و کاهش دما بهویژه در نوار شمالی خبر داد. بر اساس آخرین پیشبینی هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق غربی، دامنههای جنوبی و ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و بهصورت پراکنده در شمال شرق، بخشهایی از مرکز و جنوب کشور بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی میشود. این وضعیت تا پایان هفته در برخی استانها ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، آقای صادق ضیاییان، از بارش باران در نقاط مختلف کشور و کاهش دما بهویژه در نوار شمالی خبر داد.
وی در این باره توضیح داد که بر اساس آخرین پیشبینی هواشناسی، امروز (۸ اردیبهشتماه) در بیشتر مناطق غربی، دامنههای جنوبی و ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و بهصورت پراکنده در شمال شرق، بخشهایی از مرکز و جنوب کشور بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی میشود.
این وضعیت چهارشنبه (۹ اردیبهشتماه) علاوه بر مناطق ذکر شده در برخی نقاط استانهای فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان، پنجشنبه (۱۰ اردیبهشتماه) در استانهای واقع در نیمه شمالی کشور و جنوب استانهای فارس و بوشهر، کرمان و شمال سیستان و بلوچستان، جمعه و شنبه (۱۱ و ۱۲ اردیبهشتماه) بهصورت پراکنده در شمال غرب و غرب استانهای ساحلی خزر، شمال شرق و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه از سهشنبه تا جمعه در نوار شمالی کشور بهویژه استانهای ساحلی خزر کاهش نسبی دما خواهیم داشت، اظهار کرد: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور بهویژه در نیمه جنوبی کشور و دامنه جنوبی البرز و شمال شرق در برخی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. به گفته آقای ضیاییان، طی سه روز آینده مرکز و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان و از چهارشنبه تا جمعه دریای خزر مواج خواهد بود.
وی در ادامه درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده ادامه داد: آسمان تهران فردا (۹ اردیبهشتماه) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل و حداکثر دمای ۱۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشتماه) کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعتها افزایش ابر و باد با حداقل و حداکثر دمای ۱۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود. آقای ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا زنجان با دمای ۲ و ۳ درجه سانتیگراد سردترین و بندرعباس با دمای ۳۸ و ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز کشور خواهند بود.
وی همچنین هشدار داد که طی این روزها، فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور میتواند به همراه داشته باشد.
