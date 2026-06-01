مدیرکل هواشناسی استان زنجان از بارش‌های رگباری، رعد و برق و افزایش ابرها از روز چهارشنبه تا جمعه در استان خبر داد و گفت که از نظر دمایی نیز تغییر چشمگیری در پیش نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد که از روز چهارشنبه با عبور امواج ناپایدار از منطقه، پوشش ابرها افزایش یافته و بارش ‌های رگباری و پراکنده همراه با رعد و برق در استان پیش‌بینی می‌شود که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود که امروز آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری است و از بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما شرایط جوی تا پایان روز نسبتاً پایدار حاکم است. رحمان‌نیا با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی تأکید کرد که این وضعیت بارشی در برخی مناطق تا روز جمعه ادامه می‌یابد و بارش باران دور از انتظار نیست. از نظر دمایی نیز تغییرات قابل توجهی در روزهای آینده رقم نخواهد زد.

دمای فعلی شهر زنجان ۱۷ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است. در ۲۴ ساعت منتهی به امروز، کمینه و بیشینه دمای زنجان بین ۵ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تاکید بر ضرورت آمادگی هم‌استان‌ها در برابر بارش‌های رگباری و رعد و برق در روزهای چهارشنبه و جمعه، گفت: باید آمادگی لازم را داشته باشند





