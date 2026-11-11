معاون بهداشت وزارت بهداشت از اوج‌گیری موج آنفلوآنزا در اواسط آذر و توصیه به عدم حضور دانش‌آموزان بیمار در مدارس خبر داد و وضعیت واریانت جدید کرونا را شفاف کرد.

دکتر علیرضا رئیسی ، معاون بهداشت وزارت بهداشت ، پیش‌بینی می‌کند که موج بیماری آنفلوآنزا در کشور اواخر آذرماه به اوج خود خواهد رسید. بر اساس اعلام مسئولان این نهاد، احتمال دارد این بیماری تا پایان دی‌ماه ادامه یابد و کاهش محسوس آن در بهمن‌ماه رخ دهد. در این میان، تأکید ویژه‌ای بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط والدین و دانش‌آموزان برای جلوگیری از شیوع بیشتر شده است.

زمان‌بندی دقیق اوج‌گیری شیوع آنفلوآنزا

دکتر علیرضا رئیسی تأیید کرد که کشور در ابتدای مرحله ورود موج آنفلوآنزا قرار دارد. بر اساس داده‌های اپیدمیولوژیک، اوج‌گیری این بیماری به احتمال زیاد در اواسط آذرماه اتفاق خواهد افتاد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که روند کاهشی بیماری‌ها از بهمن‌ماه آغاز شود. این زمان‌بندی به برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع بهداشتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کمک شایانی خواهد کرد.

Also read تذکر گارد آرلینگتون به پیت هگست و همراهانش در آرامگاه سربازان گمنام

توزیع زمانی بیماری‌ها نشان می‌دهد که فشار بر سیستم سلامت در اواسط آذر و دی‌ماه به حداکثر خواهد رسید. بنابراین، مدیریت موارد خفیف در خانه و پیشگیری از انتقال در مکان‌های شلوغ اولویت اصلی است. این بازه زمانی برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط خانواده‌ها و ادارات حیاتی است تا از بار اضافی بر زیرساخت‌های درمانی جلوگیری شود.

توصیه‌های حیاتی برای والدین و مدارس

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است که خانواده‌هایی دارای کودکان با علائم عفونت‌های تنفسی یا شبه‌آنفلوآنزا، باید از فرستادن فرزند خود به مدارس تا زمان بهبودی کامل خودداری کنند. حضور کودکان مبتلا در کلاس‌های درس، ریسک انتقال سریع بیماری به سایر دانش‌آموزان را به شدت افزایش می‌دهد. این انتقال گسترده می‌تواند منجر به تعطیلی اجباری کلاس‌ها یا حتی تمام مدرسه شود.

پیشگیری از شیوع در محیط‌های آموزشی تنها با کنترل دقیق وضعیت سلامت دانش‌آموزان امکان‌پذیر است. والدین موظفند علائم اولیه مانند تب، سرفه و بدن‌درد را جدی بگیرند و از مراجعه به مدرسه خودداری کنند. این اقدام نه تنها سلامت فردی را حفظ می‌کند، بلکه از اختلال در روند آموزشی سایرین نیز جلوگیری می‌نماید. مسئولان بهداشتی بر این نکته تأکید دارند که شلوغی مدارس یکی از کانون‌های اصلی انتقال ویروس‌های تنفسی است.

وضعیت واریانت جدید کرونا و پاتوژن‌های تنفسی

دکتر علیرضا رئیسی درباره نگرانی‌های موجود پیرامون واریانت جدید کووید-۱۹ به نام XHA توضیحات مهمی ارائه داده است. او اعلام کرد که ویروس کرونا همواره در جامعه وجود دارد اما واریانت فعلی ویژگی‌های خطرناکی مانند فرار از واکسن یا کشندگی بالا را ندارد. بنابراین، جای نگرانی جدی برای عموم مردم وجود ندارد و سیستم نظارتی بهداشتی کشور به صورت دائمی بر این موضوع نظارت دارد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم ویروس کرونا در میان موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی حدود ۱۸ درصد است. در مقابل، آنفلوآنزا با سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی، در حال حاضر شایع‌تر است. مابقی موارد نیز مربوط به سایر پاتوژن‌های تنفسی است. این آمارها نشان می‌دهد که تمرکز اصلی برای کنترل سلامت عمومی باید بر روی مدیریت همزمان آنفلوآنزا و کرونا باشد.

روش‌های پیشگیری و درمان خانگی موثر

بهترین روش‌های درمانی و پیشگیرانی که معاون بهداشت وزارت بهداشت برای مقابله با این بیماری‌ها معرفی کرده، شامل استفاده مداوم از ماسک در مکان‌های عمومی است. شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یکی دیگر از عوامل کلیدی برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن محسوب می‌شود. استراحت کافی و مصرف مایعات نیز در روند بهبودی بیماران نقشی اساسی ایفا می‌کند.

رعایت بهداشت فردی به عنوان یک اصل بنیادین، خط اول دفاع در برابر بیماری‌های فصلی است. توصیه می‌شود که افراد در صورت مشاهده علائم، از تماس نزدیک با دیگران پرهیز کنند. سیستم بهداشتی کشور همچنین اقدامات لازم را برای رصد تغییرات ویروسی و به‌روزرسانی پروتکل‌های درمانی در دستور کار دارد تا از سلامت جامعه در برابر تهدیدات احتمالی اطمینان حاصل کند.