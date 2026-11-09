پروژه جهانی کربن کاهش ۰.۴ درصدی انتشار CO2 در ۲۰۲۶ را به دلیل جنگ ایران و تنگه هرمز پیش‌بینی کرد. در موازی، تلاش جمهوری‌خواهان برای استیضاح هگست با حمایت ترامپ و هگست روبرو شد.

پروژه جهانی کربن در گزارشی منتشر شده در سه‌شنبه ۱۹ آبان، پیش‌بینی کرده است که انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سطح جهان در سال ۲۰۲۶ به اندازه چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت. این برآورد که در نشریه "داده‌های علوم سامانه زمین ـ مباحثات" منتشر شده، میزان انتشار را برای سال جاری ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن تخمین می‌زند.

پژوهشگران پروژه این کاهش را مستقیماً به اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز نسبت می‌دهند. گلن پیترز از پژوهشگران مرکز بین‌المللی تحقیقات اقلیمی سیسرو در نروژ توضیح داد که این روند کاهشی اگرچه خوب به نظر می‌رسد، اما به دلایلی نامطلوب و ناشی از منازعات نظامی رخ داده است، نه صرفاً گذار به انرژی‌های پاک.

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تأثیر جنگ بر اقتصاد انرژی و کاهش انتشار

بر اساس یافته‌های این پژوهش، انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف نفت نزدیک به دو درصد و گاز طبیعی سه‌دهم درصد کاهش خواهد یافت. در مقابل، انتشار ناشی از زغال‌سنگ شش دهم درصد افزایش پیدا می‌کند. پیترز تأکید کرد که شوک ناگهانی در روند افزایشی مصرف سوخت‌ها نشان می‌دهد که تأثیر جنگ و اختلال در تنگه هرمز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

اگر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی حاصل گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییرات ساختاری می‌بود، انتشار ناشی از نفت به‌آرامی به اوج می‌رسید و سپس کاهش می‌یافت. اما در سال جاری، روند افزایشی ناگهان جای خود را به افتی نزدیک به دو درصد داده است. انرژی خورشیدی و بادی و خودروهای برقی نیز رشد انتشار را مهار کرده و اکنون حدود دو سوم افزایش تقاضای انرژی جهان را پوشش می‌دهند، اما سرعت این گسترش هنوز برای ایجاد روندی پایدار کافی نیست.

تلاش استیضاح هگست و واکنش‌های سیاسی

در موازی با این اخبار علمی، ماسی نماینده ایالت کنتاکی، دوشنبه ۱۸ آبان قطعنامه‌ای شامل هشت بند استیضاح را در مجلس نمایندگان مطرح کرد. این اقدام با هدف هدایت مجدد بحث بر سر جنگ ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا انجام شده و مهلتی دو روزه برای تصمیم‌گیری مجلس درباره آن آغاز شد. در این قطعنامه، هگست به نادیده گرفتن اراده کنگره و نقض قوانین فدرال متهم شده است.

دونالد ترامپ دوشنبه ۱۸ آبان در مصاحبه با رویترز از هگست دفاع کرد و گفت: "او در دو جنگ پیروز شده است. نمی‌دانم چطور می‌توانید او را استیضاح کنید." ترامپ در نشست خبری کاخ سفید نیز تأکید کرد که حتی در صورت استیضاح نیز از هگست حمایت خواهد کرد و ماسی را "بازنده تمام‌عیار" خواند. وزیر دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که این حربه علیه او کارساز نخواهد بود.

آینده انتشار کربن و وضعیت قانونی هگست

در صورت تحقق این پیش‌بینی، سال ۲۰۲۶ سومین سال این قرن خواهد بود که انتشار ناشی از سوخت‌های فسیلی کاهش می‌یابد. دو مورد قبلی در سال ۲۰۰۹ پس از بحران مالی جهانی و سال ۲۰۲۰ در جریان همه‌گیری کرونا رخ داده بود. پروژه جهانی کربن شبکه‌ای بین‌المللی از دانشمندان است که در سال ۲۰۰۱ برای مطالعه چرخه کربن زمین شکل گرفت و به بررسی میزان انتشار، جذب و باقی‌مانده کربن می‌پردازد.

هگست نیز در پاسخ به این تلاش‌ها اعلام کرده که عقب‌نشینی نخواهد کرد و معتقد است از حمایت کافی برخوردار است. مایک جانسون رییس مجلس نمایندگان مخالف استیضاح بود و چنین اقدامی را در میانه درگیری‌ها "تصویر وحشتناکی" می‌دانست. با این حال، سیسرو هشدار داده که دامنه عدم قطعیت برآورد انتشار فسیلی، از کاهش یک‌ونیم درصدی تا افزایش شش دهم درصدی است و کاهش امسال هنوز قطعی نیست.