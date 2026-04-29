بررسی الگوهای جوی نشان میدهد که استان تهران در پنج روز آینده شاهد تغییرات آب و هوایی از جمله افزایش ابرناکی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید خواهد بود. دمای هوا نیز در این مدت بین ۱۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
پیشبینیهای هواشناسی استان تهران برای پنج روز آینده نشاندهنده تغییرات جوی قابل توجهی است. بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، آسمان استان تهران در بیشتر ساعات صاف تا نیمه ابری خواهد بود، اما در برخی زمانها افزایش وزش باد و تشکیل ابرها همراه با رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
این شرایط جوی ناپایدار، به ویژه در اواخر وقت امروز (۹ اردیبهشتماه) در سطح استان و به خصوص در بعد از ظهر و شب، با افزایش ابرناکی، بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و حتی احتمال بارش تگرگ در نیمه شمالی و غربی استان همراه خواهد بود. این پدیده ها می تواند منجر به اختلال در تردد و فعالیت های روزمره شود و شهروندان باید آمادگی لازم را داشته باشند.
توصیه می شود رانندگان در هنگام رگبار و رعد و برق احتیاط لازم را به خرج دهند و از توقف در مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند. همچنین، کشاورزان نیز باید نسبت به حفاظت از محصولات خود اقدام نمایند. از فردا (۱۰ اردیبهشتماه) تا پنجشنبه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی و غربی استان، این وزش باد ممکن است همراه با گرد و خاک باشد که میتواند منجر به کاهش دید شود.
این شرایط، به ویژه برای افرادی که دارای بیماریهای تنفسی هستند، میتواند مشکلساز باشد. بنابراین، توصیه میشود این افراد در این ایام از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند و در صورت اجبار به خروج، از ماسک استفاده نمایند. خوشبختانه، از روز پنجشنبه به تدریج از میزان ابرناکی در سطح استان کاسته خواهد شد و هوا رو به بهبود میرود. با این حال، نباید فراموش کرد که ناپایداریهای جوی همچنان در برخی مناطق استان وجود خواهد داشت.
روز جمعه (۱۱ اردیبهشتماه) شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود و در برخی نقاط، به ویژه در دامنهها و ارتفاعات، وقوع بارشهای رگباری با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست. این بارشها می تواند باعث سیلاب های لحظه ای در مناطق کوهستانی شود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی اندیشیده شود.
در روزهای شنبه (۱۲ اردیبهشتماه) و یکشنبه (۱۳ اردیبهشتماه) انتظار میرود که از میزان ناپایداریها در سطح استان کاسته شود و آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود. این شرایط جوی نسبتاً پایدار، فرصتی مناسب برای انجام فعالیتهای کشاورزی و گردشگری خواهد بود. اداره کل هواشناسی استان تهران نیز پیشبینیهای دقیقتری را برای روزهای آینده ارائه داده است.
بر اساس این پیشبینیها، آسمان تهران فردا (۱۰ اردیبهشتماه) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید با حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و حداقل دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود. پس فردا (۱۱ اردیبهشتماه) نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و حداقل دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
به طور کلی، توصیه میشود شهروندان در این ایام به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند
