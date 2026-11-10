علی نعمتی، کارشناس هواشناسی گلستان، خبر از پایداری نسبی جو در روزهای آینده داد. با این حال، پنجشنبه ۲۰ آبان شاهد بارش‌های پراکنده در نواحی غربی و ارتفاعات استان خواهیم بود.

علی نعمتی ، کارشناس مسئول هواشناسی استان گلستان، در جدیدترین گزارش خود از ثبات نسبی شرایط جوی در روزهای آینده خبر داد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، وضعیت هوای این منطقه در حال گذار از ناپایداری به ثبات است و پیش‌بینی می‌شود که هوای گلستان طی روزهای آتی تغییرات ناگهانی شدیدی را تجربه نکند.

تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و ثبات جوی

این کارشناس با استناد به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اعلام کرد که با عبور تدریجی امواج ناپایدار از فراز استان، شرایط جوی گلستان به سمت ثبات نسبی در حال حرکت است. این تغییر روند جوی به این معناست که طوفان‌ها یا بارش‌های سنگین مداوم که ممکن است در روزهای قبل وجود داشته باشد، در روزهای پیش رو کاهش چشمگیری خواهد یافت و آسمان منطقه آرام‌تر خواهد شد.

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بارش‌های پراکنده در پنجشنبه ۲۰ آبان

با وجود پایداری کلی جو، یک استثنا برای روز پنجشنبه وجود دارد که نیازمند توجه ساکنان است. علی نعمتی توضیح داد که در روز پنجشنبه با عبور امواج کوتاه از منطقه، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در نقاطی از استان افزایش می‌یابد. این بارش‌ها به‌ویژه در نواحی غربی و همچنین ارتفاعات استان قابل انتظار است و ممکن است باعث لغزندگی جاده‌ها یا کاهش دید در بعضی ساعات شود.

وضعیت هوای گلستان در روز جمعه

در ادامه این روند، وضعیت جوی استان گلستان در روز جمعه نیز مجدداً به ثبات بازمی‌گردد. به گفته کارشناس هواشناسی، در روز پایانی هفته، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و احتمال بارش‌های گسترده یا موثر به حداقل می‌رسد. این پایداری جوی می‌تواند به برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های روزمره و سفرهای کوتاه درون‌استانی کمک شایانی کند و خطرات ناشی از رعد و برق یا وزش باد شدید را کاهش دهد.

تأثیرات عملی و هشدارهای لازم

با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده در روز پنجشنبه، مسئولان محلی توصیه می‌کنند که رانندگان در مسیرهای کوهستانی و نواحی غربی گلستان احتیاط لازم را رعایت کنند. اگرچه بارش‌ها سنگین پیش‌بینی نمی‌شوند، اما جمع شدن آب در سطح جاده‌ها در ساعات اولیه بارندگی ممکن است باعث ایجاد حادثه شود. همچنین کشاورزان این منطقه می‌توانند با توجه به پایداری جوی در روزهای بعد، برنامه‌ریزی خود را برای عملیات برداشت یا سم‌پاشی تنظیم کنند.