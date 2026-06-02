مدیرکل هواشناسی لرستان از تداوم جو نسبتاً پایدار و افزایش دمای هوا تا پایان هفته خبر داد. رشد ابر و وزش باد از پدیده‌های غالب هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان از تداوم جو نسبتاً پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد و اعلام کرد که دمای هوا در ۴۸ ساعت آینده روند افزایشی خواهد داشت.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز دوشنبه تا پایان هفته جوی نسبتاً آرام و پایدار برای منطقه پیش‌بینی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در این مدت، رشد جزئی ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه، پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود. مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: طی ۴۸ ساعت آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت و در نتیجه هوای استان گرم‌تر می‌شود.

این افزایش دما به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان محسوس خواهد بود. وی افزود: انتظار می‌رود بیشینه دما در برخی نقاط به ۳۸ درجه سلسیوس نیز برسد. از سوی دیگر، وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر می‌تواند باعث کاهش دید افقی و گردوغبار محلی شود. مرادپور توصیه کرد: کشاورزان و باغداران نسبت به تأمین رطوبت مورد نیاز گیاهان اقدام کنند و شهروندان نیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری نمایند.

وی همچنین به مسافران و گردشگران هشدار داد که در ساعات گرم روز از فعالیت‌های سنگین در فضای باز پرهیز کنند. هواشناسی لرستان وضعیت جوی روزهای آینده را به صورت دقیق‌تر رصد کرده و هرگونه تغییر احتمالی را از طریق اطلاعیه‌های رسمی اعلام خواهد کرد. لازم به ذکر است که این شرایط پایدار جوی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت و سپس ممکن است سامانه بارشی ضعیفی از شمال غرب وارد استان شود.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت هوا به سامانه هواشناسی استان مراجعه کنند. در پایان، مرادپور از مردم خواست تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف کمک کنند. این گزارش حاکی از آن است که دمای شبانه نیز نسبت به شب‌های گذشته افزایش یافته و هوای گرمی در پیش داریم. با توجه به افزایش دما، احتمال وقوع تنش گرمایی در دام‌ها وجود دارد و دامداران باید تمهیدات لازم را بیندیشند.

همچنین اداره کل هواشناسی لرستان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در برابر گرمازدگی تأکید کرد. امید است با رعایت این نکات، تابستانی ایمن و خنک را تجربه کنیم





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