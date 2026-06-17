در روزهای آینده، مناطق مختلف ایران با شرایط هواشناسی مختلفی مواجه خواهند شد. در روز چهارشنبه، مناطق شمالی کشور با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک مواجه خواهند شد. این شرایط در روز پنجشنبه در مناطق مختلف کشور ادامه خواهد داشت. همچنین، از جمعه تا یکشنبه، در برخی مناطق کشور روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. از چهارشنبه تا جمعه نیز در برخی مناطق کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. امروز در تهران، آسمان صاف همراه با افزایش وزش باد و احتمال گرد و خاک خواهد بود.

در روز چهارشنبه (امروز) در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و برخی نقاط خراسان جنوبی، رگبار و رعد و برق ، وزش باد شدید ، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط فردا (پنجشنبه) در اردبیل، نیمه غربی سواحل دریای خزر، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، دامنه و ارتفاعات در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان تداوم خواهد داشت. طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در برخی مناطق جنوب شرق در برخی ساعت‌ها به‌ویژه بعدازظهر رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

از جمعه تا یکشنبه برای نیمه غربی، شمال شرق، دامنه های جنوبی البرز و نوار شمالی کشور روند افزایش دما (به طور میانگین ۳ تا ۵ درجه) خواهیم داشت. از چهارشنبه تا جمعه در مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب و طی پنج روز آینده نیز در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

امروز آسمان تهران صاف همراه، در برخی ساعت‌ها افزایش وزش باد و احتمال گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۴ و حداقل دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید





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