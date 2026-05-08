تحلیلگران مالی بانک آمریکا در نظرسنجی خود پیش‌بینی کردند که فینال جام جهانی بین فرانسه و اسپانیا برگزار خواهد شد. نتیجه این پیش‌بینی نشان می‌دهد که در این دیدار، فرانسه قهرمان خواهد شد. در این فینال، دو بازیکن نیز جوایز فردی خود را به نام خواهند برد....

فرانسه، اسپانیا، آرژانتین یا شاید هم آلمان؛ چه تیمی قرار است در تاریخ ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه مت‌لایف در ایست رادرفوردِ نیویورک، جام قهرمانی جهان را بالای سر ببرد؟

پیش‌بینی‌های زیادی از سوی اسطوره‌ها و کارشناسان فوتبال مطرح شده، اما حالا پیش‌بینی بانکداران هم دنیای فوتبال را غافلگیر کرده است. در این گزارش ورزش سه، تحلیلگران بانک آمریکا که معمولاً درباره بازارهای مالی و اقتصاد پیش‌بینی می‌کنند، این بار به مناسبت جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، وارد دنیای فوتبال شده‌اند.

در این نظرسنجی، شصت و پنج تحلیلگر مالی بانک شرکت داشتند و نتیجه پیش‌بینی آن‌ها این بود که فینال جام جهانی بین فرانسه و اسپانیا برگزار خواهد شد؛ دیداری که در نهایت با قهرمانی فرانسه به پایان می‌رسد و سومین جام جهانی تاریخ این کشور را رقم خواهد زد. طبق این پیش‌بینی، جوایز فردی هم به بازیکنان دو تیم فینالیست می‌رسد...





