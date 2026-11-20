گزارش جامع تحولات امنیتی خاورمیانه، هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران، محکومیت اعدام پیمان فرح‌آور و دیدارهای دیپلماتیک قطر و آلمان.

تحولات اخیر در خاورمیانه و روابط بین‌الملل نشان‌دهنده تنش‌های امنیتی بالا، هزینه‌های سنگین اقتصادی جنگ و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها است. در یک سو، درگیری‌های نظامی میان نیروهای حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به اوج خود رسیده و در سوی دیگر، سنا آمریکا با رد قطعنامه‌ای مربوط به جنگ با ایران، بر ادامه این درگیری‌ها تأکید کرده است.

توسعه درگیری‌های هوایی در جنوب عربستان و ریاض

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی رسماً از رهگیری و انهدام موشک بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها در مسیر شهر ریاض و مناطق جنوبی این کشور خبر داد. ترکی المالکی، سخنگوی رسمی این ائتلاف، تأیید کرد که یک موشک بالستیک به سمت مناطق جنوبی عربستان شلیک شده بود و دو پهپاد دیگر نیز در مسیر حرکت به سوی ریاض ساقط شدند.

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در پی این رویدادها، سازمان دفاع مدنی عربستان در بامداد روز جمعه هشدار داد که حملاتی به شهرهای جازان، ابها و همچنین استان خمیس مشیط در راه است. با این حال، این هشدارها تنها چند ساعت پس از صدور، لغو شدند و هیچ گزارشی از خسارت جانی در این حمله احتمالی منتشر نشد.

آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و برج‌های تجاری ریاض

حملات حوثی‌ها به خاک عربستان در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیر داشته و هدف قرار دادن زیرساخت‌های استراتژیک از جمله فرودگاه‌ها، مراکز نظامی و منطقه مالی ریاض از تاکتیک‌های اصلی این حملات بوده است. روز پنج‌شنبه در پی یکی از این حملات، یک آسمان‌خراش مهم در منطقه تجاری ریاض آسیب دید.

اگرچه مقامات سعودی نام دقیق ساختمان آسیب‌دیده را اعلام نکرده‌اند، اما تصاویر منتشر شده توسط سازمان دفاع مدنی عربستان نشان می‌دهد که یک برج بلند که مرکز استقرار صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان است، مورد هدف قرار گرفته است. این برج به عنوان بلندترین ساختمان ریاض شناخته می‌شود و آسیب دیدن آن نشان‌دهنده شدت تمرکز حوثی‌ها بر اهداف اقتصادی و نمادین است.

فشار بین‌المللی برای نجات جان پیمان فرح‌آور

بیش از ۳۵۰ چهره فرهنگی و نویسنده بین‌المللی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر در روزنامه فرانسوی "لیبراسیون" منتشر شد، از جامعه جهانی خواستند برای نجات جان پیمان فرح‌آور، شاعر زندانی، و توقف فوری اجرای حکم اعدام او اقدام کنند. این بیانیه با عنوان "شاعر ایرانی، پیمان فرح‌آور، را از چوبه‌ی دار نجات دهیم" امضای شخصیت‌های بزرگی همچون لیلا سلیمانی و ماری ان‌دایه، برندگان جایزه ادبی گنکور فرانسه را به خود دیده است.

پیمان فرح‌آور، شاعر اهل گیلان با تخلص "شیدا"، پس از هفت ماه حبس در زندان لاکان رشت، به اتهام "بغی" و "محاربه" به اعدام و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به سه ماه حبس محکوم شده است. وی در مرداد ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به این زندان منتقل شد و هم‌اکنون پدر یک فرزند خردسال است.

رد قطعنامه جنگ آمریکا و هزینه‌های میلیاردی پنتاگون

سنای آمریکا با رد یک قطعنامه درخواستی جمهوری‌خواهان برای پایان دادن به جنگ با ایران، بار دیگر از ادامه این درگیری‌ها حمایت کرد. این رای‌گیری که پس از انتخابات سوم نوامبر برگزار شد، با موافقت سه سناتور جمهوری‌خواه سوزان کالینز، لیزا مورکوفسکی و رند پال به همراه چندین سناتور دموکرات انجام شد و تنها جان فترمن، سناتور دموکرات پنسیلوانیا، در مخالفت با آن رأی داد.

آرتور میلر، رئیس دفتر بودجه پنتاگون، در جلسه‌ای در سنای آمریکا اعلام کرد که هزینه جنگ با ایران برای ایالات متحده تا ۱۳ نوامبر به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم شامل هزینه مهمات مصرف‌شده، جایگزینی تجهیزات و هزینه‌های عملیاتی است اما خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن محاسبه نشده است.

نقش دوحه در دیپلماسی منطقه‌ای و دیدار با آلمان

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از بازدید از کشورهای حاشیه خلیج فارس، روز چهارشنبه با شیخ تمیم، امیر قطر، دیدار کرد. این دیدار ساعت ۱۴ در دفتر مرتس آغاز شد و دو طرف ساعت ۱۵:۳۰ در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. قطر علی‌رغم هدف قرار گرفتن در جریان حملات ایران، همچنان به عنوان بازیگر مهم دیپلماسی منطقه‌ای و تلاش‌کننده برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها شناخته می‌شود.

فریدریش مرتس پیش‌تر در سفر ماه فوریه خود به دوحه، بر اهمیت نقش قطر در کاهش تنش‌های خاورمیانه تأکید کرده بود. با توجه به اختلال در تأمین انرژی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، قطر به یکی از شرکای مهم انرژی آلمان تبدیل شده و این دیدارها نشان‌دهنده تلاش برلین برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و تقویت همکاری‌های امنیتی است.