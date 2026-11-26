محمدرضا رحمن‌نیا مدیرکل هواشناسی زنجان از ورود سامانه بارشی در روز دوشنبه ۹ آذر خبر داد. بررسی دما و پیش‌بینی دقیق آب‌وهوایی استان.

محمدرضا رحمن‌نیا ، مدیرکل هواشناسی استان زنجان، اعلام کرد که یک سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه نهم آذرماه وارد محدوده جغرافیایی این استان خواهد شد. این تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل‌های دقیق آخرین نقشه‌های هواشناسی انجام شده و نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در الگوی آب‌وهوایی منطقه است.

به گزارش واحد خبر، طبق بررسی‌های به‌عمل آمده در ایستگاه‌های اندازه‌گیری استان، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان هفته جاری و specifically تا روز یکشنبه، هیچ‌گونه بارندگی در سطح استان زنجان رخ نخواهد داد. این دوره زمانی بین امروز پنجشنبه پنجم آذر تا روز یکشنبه، زمان اوج‌گیری ابرها و کاهش نسبی دما خواهد بود که نیازمند توجه ویژه ساکنان منطقه است.

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تحلیل وضعیت ابری و دمای پایین در زنجان

وضعیت آسمان در روزهای آتی به گونه‌ای است که از ظهر جمعه ششم آذرماه، افزایش تدریجی پوشش ابرها در سراسر استان زنجان مشاهده خواهد شد. تا روز یکشنبه، آسمان این استان به صورت نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت زمینه‌ساز ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه خواهد بود. این روند تغییرات جوی به تدریج شکل می‌گیرد و ناگهانی نیست.

در خصوص وضعیت دمایی، مدیرکل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد که در روزهای امروز و فردا، هوای نسبتاً سردتری در بخش‌های مختلف استان حاکم خواهد بود. این سردی موقتی است، زیرا طی هفته آینده دمای کمینه در اکثر نقاط استان اندکی افزایش خواهد یافت و هوا کمی معتدل‌تر از روزهای کنونی پیش‌بینی می‌شود.

ثبت رکوردهای دمایی در ایستگاه‌های مختلف استان

بر اساس داده‌های دقیق ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان زنجان طی چهل و دو ساعت گذشته، تفاوت‌های دمایی قابل توجهی در نقاط مختلف جغرافیایی این استان دیده می‌شود. ایستگاه هواشناسی اسلام‌آباد با ثبت دمای ۰.۳ درجه سانتی‌گراد، به عنوان سردترین نقطه استان شناسایی شده است. این عدد نشان‌دهنده احتمال یخبندان یا نزدیکی به نقطه انجماد در این منطقه خاص است.

در مقابل، ایستگاه هواشناسی چورزق با ثبت دمای ۲۹.۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین منطقه استان را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است. این اختلاف دمایی بیش از ۲۹ درجه سانتی‌گراد بین دو نقطه متفاوت استان، تنوع اقلیمی بالای منطقه زنجان را نشان می‌دهد. مدیرکل هواشناسی تأکید کرد که این ارقام دقیقاً بر اساس اندازه‌گیری‌های لحظه‌ای و بدون هیچ‌گونه تخمینی است.

تأثیرات عملی و برنامه‌ریزی برای روزهای آینده

ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه نهم آذرماه، می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر ترافیک شهری، عملیات رانندگی در جاده‌های روستایی و فعالیت‌های کشاورزی داشته باشد. با توجه به پیش‌بینی ابری شدن آسمان از ظهر جمعه ششم آذر، رانندگان و شهروندان زنجانستانی باید از روز پنجشنبه پنجم آذر نسبت به شرایط جوی آگاه باشند و تجهیزات لازم برای رانندگی در روزهای آتی را فراهم کنند.

نتیجه‌گیری نهایی کارشناسان هواشناسی استان زنجان نشان می‌دهد که الگوی بارش‌ها به احتمال زیاد در نیمه دوم هفته جاری و همزمان با ورود سامانه جدید تشدید خواهد شد. حفظ آمادگی برای شرایط جوی متغیر و پیگیری دقیق گزارش‌های روزانه از سوی مردم و مسئولین شهری، برای مدیریت بهتر بحران‌های احتمالی آب‌وهوایی در هفته جاری ضروری به نظر می‌رسد.