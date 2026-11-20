فرمانده سابق ارتش اسرائیل هشدار داد که واشنگتن و تل‌آویو ممکن است طی دو هفته آینده حملات مشترک گسترده‌ای را علیه اهداف ایرانی آغاز کنند.

در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده است، یک فرمانده ارشد بازنشسته نیروی دریایی اسرائیل هشدار داد که حمله مشترک نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران ممکن است در بازه زمانی کمتر از دو هفته آغاز شود. الیعزر چینی ماروم ، این مقام بازنشسته، در مصاحبه‌ای با رادیو ۱۰۳ اف‌ام مدعی شد که هدف این عملیات مشترک فراتر از تأسیسات هسته‌ای و موشکی سنتی رفته و اهداف استراتژیک جدیدی را در بر خواهد گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک و فشارهای نظامی میان تل‌آویو و واشنگتن برای هماهنگی بیشتر علیه تهران شدت یافته است.

زمان‌بندی احتمالی و اهداف عملیات گسترده

الیعزر چینی ماروم صراحتاً پیش‌بینی کرد که اقدام نظامی مشترک میان دو کشور غربی و اسرائیل، طی دوره زمانی دوازده تا چهارده روز آینده از سر گرفته خواهد شد. وی تأکید کرد که این حمله لزوماً یک عملیات تعیین‌کننده و یک‌مرحله‌ای نیست که منجر به سقوط نظام ایران شود، بلکه ممکن است در چندین مرحله و با فواصل زمانی مختلف ادامه یابد. بر اساس ارزیابی‌های این فرمانده سابق، دامنه اهداف این حملات جدید می‌تواند از عملیات‌های پیشین گسترده‌تر باشد و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج، زیرساخت‌های حیاتی انرژی و حتی پل‌ها شود.

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علاوه بر اهداف نظامی و امنیتی، ماروم اشاره کرد که مقامات ایرانی نیز در لیست اهداف این عملیات احتمالی قرار دارند. با این حال، وی تأکید کرد که اعزام نیروی زمینی به خاک ایران و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در سناریوی پیش‌بینی شده بعید است. فرمانده بازنشسته ارتش اسرائیل همچنین اشاره کرد که این عملیات ممکن است بیش از سه روز طول بکشد و اسرائیل نیز با تکیه بر توانایی‌های اطلاعاتی و نظامی خود، مشارکت فعال و قابل توجهی در اجرای آن خواهد داشت.

سه گزینه واشنگتن برای مقابله با ایران

به گفته الیعزر چینی ماروم، دولت آمریکا در حال حاضر سه گزینه اصلی را برای مقابله با برنامه‌های ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. گزینه نخست حمله نظامی مستقیم به بخش‌های باقی‌مانده از برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران و همچنین تضعیف ساختارهای نظامی و امنیتی این کشور است. این گزینه بر کاهش فوری توانایی‌های دفاعی و تهاجمی تمرکز دارد و به عنوان جدی‌ترین سناریو در محاسبات نظامی واشنگتن دیده می‌شود.

گزینه دوم تشدید فشارهای اقتصادی از طریق محدود کردن شدید فعالیت بنادر ایران و توقف صادرات نفت این کشور است. این رویکرد هدفمند سعی در فلج کردن اقتصاد ایران دارد تا از منابع مالی مورد نیاز برای برنامه‌های نظامی جلوگیری کند. اما ماروم معتقد است که به دلیل ادامه توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، با وجود این فشارهای اقتصادی، احتمال انتخاب گزینه سوم و حمله نظامی افزایش یافته است. گزینه سوم نیز تداوم حملات هوایی محدود با هدف جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی است.

تلاش‌های دیپلماتیک تل‌آویو و واکنش‌ها

در همین حال، اسرائیل تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن دولت ترامپ به ازسرگیری حملات علیه ایران افزایش داده است. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد که رومن گافمن، رئیس موساد، در سفری به واشنگتن، مقامات ارشد دولت ترامپ را به حمایت از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران ترغیب کرده است. این بازدیدها نشان‌دهنده هماهنگی نزدیک میان سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی دو کشور در طراحی سناریوهای احتمالی آینده است.

با وجود این تحرکات دیپلماتیک و اظهارات صریح مقامات بازنشسته، تاکنون هیچ مقام رسمی از دولت آمریکا یا اسرائیل از تصمیم قطعی برای حمله به ایران طی دو هفته آینده خبر نداده است. منابع رسمی از بیان جزئیات برنامه‌های عملیاتی خودداری می‌کنند، اما فشارهای سیاسی و نظامی بر تهران همچنان ادامه دارد. این وضعیت باعث شده است که بازارها و افکار عمومی منطقه با دقت و نگرانی به تحولات آینده نگریسته و منتظر اعلام رسمی هرگونه اقدام نظامی باشند.