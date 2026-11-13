مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم پایدار بودن جو تا چهارشنبه هفته آینده و افزایش تدریجی دمای هوا تا یکشنبه خبر داد. جزئیات کامل شرایط جوی استان را مطالعه کنید.

علی‌محمد زورآوند ، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ، آخرین وضعیت جوی و دمایی این منطقه را برای شهروندان تشریح کرد و از ثبات نسبی شرایط آب و هوایی در روزهای پیش‌رو خبر داد. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده بر روی نقشه‌های هواشناسی، جو استان کرمانشاه تا چهارشنبه هفته آینده در شرایطی پایدار قرار خواهد گرفت.

تداوم پایدار بودن جو و آسمان صاف

به گفته زورآوند، به دلیل استقرار شرایط پایدار جوی در منطقه، آسمان استان کرمانشاه تا چهارشنبه هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. این ثبات جوی به این معناست که تغییرات ناگهانی و شدیدی در وضعیت آسمان رخ نخواهد داد و هوا در حالت آرام قرار دارد.

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پدیده غالب جوی در سطح استان در این بازه زمانی، وزش باد ملایم در برخی ساعات و افزایش موقت پوشش ابر است. اگرچه گاهی رشد ابر در برخی مناطق دور از انتظار نیست، اما به طور کلی تغییرات جوی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و ریسک وقوع پدیده‌های مخرب جوی در این مدت بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

روند افزایش دما تا یکشنبه هفته آینده

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی تصریح کرد که میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز یکشنبه به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. این روند صعودی دما نشان‌دهنده گرم‌تر شدن تدریجی هوا در ایام منتهی به یکشنبه است.

از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، میانگین دمای هوا تغییرات چندانی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، پس از رسیدن به اوج گرمای خود در روز یکشنبه، شرایط دمایی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه نسبتاً ثابت باقی می‌ماند و نوسان شدیدی را تجربه نخواهد کرد.

این ثبات دمایی به همراه وزش باد ملایم، شرایط را برای فعالیت‌های روزمره شهروندان و همچنین کشاورزان استان کرمانشاه مناسب‌تر خواهد کرد. انتظار می‌رود که با تداوم پایدار بودن جو، روزهای پیش‌رو با وزش باد ملایم و آسمانی صاف تا نیمه‌ابری سپری شوند.

پایداری جو و پیش‌بینی‌های آینده

وی با بیان اینکه پایداری جو در روزهای پیش‌رو ادامه دارد، خاطرنشان کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان استان در اغلب ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. این وضعیت جوی ثبات‌یافته، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای هم‌استانیان را در روزهای آینده فراهم می‌آورد.

تأکید مدیرکل هواشناسی بر ثبات جوی و عدم انتظار برای تغییرات ناگهانی، پیامی مثبت برای مدیریت منابع آب و کشاورزی در این فصل است. با توجه به اعلام علی‌محمد زورآوند، شهروندان کرمانشاهی می‌توانند برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت خود، بر اساس آسمان صاف تا قسمتی ابری و دمای در حال افزایش تا یکشنبه حساب باز کنند.