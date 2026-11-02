پیش‌بینی هوای زنجان: سامانه بارشی تا اواخر فردا در استان فعال است و هشدار سطح زرد صادر شد. مدیرکل هواشناسی استان از رگبار و رعدوبرق در بیشتر مناطق خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ، محمدرضا رحمن‌نیا ، از فعالیت سامانه بارشی در این استان تا اواخر وقت فردا خبر داد. بر اساس این پیش‌بینی، بارش باران، گاهی به شکل رگبار و رعدوبرق، در بیشتر مناطق استان رخ می‌دهد و در همین راستا هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

بر اساس اعلام این مقام مسئول، امروز دوشنبه ۱۱ آبان، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود. از بعدازظهر امروز نیز بارش باران در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود.

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زمان فعالیت سامانه بارشی در زنجان

رحمن‌نیا گفت فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت فردا ادامه خواهد داشت. در این مدت، علاوه بر بارش باران، وزش باد نیز در برخی ساعات پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان توضیح داد که روزهای پایانی هفته سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد. با این حال، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

بر اساس این پیش‌بینی، آسمان استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در برخی ساعات این روزها نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است.

دمای هوای شهرهای زنجان، طارم و ابهر

رحمن‌نیا با اشاره به وضعیت دمایی استان در روزهای آینده گفت که نوساناتی در دما در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود. با این حال، وی تأکید کرد که تغییرات محسوسی در دمای هوا انتظار نمی‌رود.

بر اساس اعلام او، بیشینه دمای پیش‌بینی‌شده برای فردا در شهر زنجان ۱۹ درجه و کمینه دما هفت درجه سانتی‌گراد خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد که اختلاف دمای شبانه‌روزی در مرکز استان قابل توجه است.

در شهرستان طارم، بیشینه دما به ۲۲ درجه و کمینه آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. همچنین در شهرستان ابهر، بیشینه دمای ۲۱ درجه و کمینه هشت درجه پیش‌بینی شده است.

توصیه‌های هواشناسی برای شهروندان زنجانی

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست با توجه به صدور هشدار سطح زرد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند. هشدار سطح زرد نشانه آن است که باید نسبت به تغییرات جوی آگاه بود و آمادگی لازم داشت.

او همچنین از مردم خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی، در تردد و فعالیت‌های خارج از منزل احتیاط لازم را رعایت کنند. پیگیری مداوم بولتن‌های هواشناسی در طول این دوره می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر روزانه کمک کند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی معمولاً در کنار هشدارهای رسمی منتشر می‌شوند تا شهروندان بتوانند برای شرایط جوی تصمیم بگیرند. در این شرایط، توجه به اعلام‌های رسمی سازمان هواشناسی اهمیت ویژه‌ای دارد.