بر اساس پیشنویس تفاهمنامه، چارچوبی برای پایان درگیریها، آغاز مذاکرات نهایی، موضوعات هستهای و رفع برخی محدودیتهای اقتصادی پیشبینی شده است. این متن تاکنون از سوی دو طرف بهعنوان سند رسمی تایید نشده است.
رسانه آمریکا یی بلومبرگ مدعی شد به متن پیشنویس یک تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا دست یافته که بر اساس آن چارچوبی برای پایان درگیری ها، آغاز مذاکرات نهایی، موضوعات هستهای و رفع برخی محدودیتهای اقتصادی پیشبینی شده است.
این متن تاکنون از سوی دو طرف بهعنوان سند رسمی تایید نشده و مقامهای ایران و آمریکا اعلام کردهاند نسخه رسمی توافق پس از امضا در روز جمعه منتشر خواهد شد؛ بنابراین نسخههای منتشرشده در رسانهها و فضای غیررسمی قابل استناد نهایی نیستند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، همراه با متحدان خود در جنگ کنونی، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند که از این پس هیچ اقدام خصمانهای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
توافق نهایی، مفاد این بند و سایر بندها را تأیید خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز، که با توافق دو طرف قابل تمدید است، مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند.
بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و از هرگونه مداخله یا مانعتراشی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری میکند و تردد دریایی را حداکثر ظرف ۳۰ روز به ظرفیت کامل بازمیگرداند؛ بهگونهای که حجم تردد کشتیها متناسب با سطح پیش از جنگ در بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین آمریکا متعهد میشود پس از توافق نهایی، نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز از مناطق اطراف خارج کند.
پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران فورا اقداماتی را برای اطمینان از ازسرگیری حرکت کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا این تردد ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و خنثیسازی مینها توسط ایران. ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، برنامهای جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و تامین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار منابع مالی را تضمین کند.
سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد. ایالات متحده متعهد میشود طبق جدول زمانی که در چارچوب توافق نهایی تعیین خواهد شد، تمامی انواع تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، تصمیمات شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، را پایان دهد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید میکند که هرگز اقدام به تولید سلاح هستهای نخواهد کرد. ایران و آمریکا توافق کردهاند که سرنوشت مواد غنیشده و تمامی موضوعات هستهای مورد توافق دو طرف، از جمله نیازهای هستهای ایران، در توافق نهایی بهطور کامل مورد رسیدگی قرار گیرد. توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنند که تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود حفظ شود؛ ایران وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکرده و نیروهای خود را در منطقه تقویت نخواهد کرد. ایالات متحده متعهد میشود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا مجوزهایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط، از جمله خدمات بانکی، بیمه، حملونقل و موارد مشابه صادر کند.
ایالات متحده متعهد میشود با توجه به پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، منابع مالی و داراییهای جمهوری اسلامی ایران که مسدود یا محدود شدهاند، آزاد شده و بهطور کامل در دسترس قرار گیرند. این منابع، چه در حسابهای اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شده باشند، برای پرداخت به ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، قابل استفاده خواهند بود. آمریکا همچنین متعهد میشود تمامی مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنند سازوکاری برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و تعهدات آینده ایجاد شود. پس از امضای این یادداشت تفاهم و پس از دریافت تضمینهایی درباره آغاز اجرای بندهای ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این تفاهمنامه و ادامه اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده مذاکرات برای توافق نهایی را تنها درباره بندهای باقیمانده آغاز خواهند کرد
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