مدیرکل هواشناسی قم با اشاره به بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، تصاویر ماهواره‌ای و خروجی مدل‌های پیش‌یابی عددی اظهار کرد: آسمان قم برای فردا در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: از اواخر وقت فردا و با نزدیک شدن یک سامانه بارشی به استان، به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. مدیرکل هواشناسی قم با اشاره به آغاز فعالیت این سامانه از عصر سه‌شنبه گفت: در این مدت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید با حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد و در برخی نقاط استان نیز احتمال بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق وجود دارد. حیدری بیان کرد: این سامانه روز چهارشنبه نیز فعال خواهد بود و موجب شکل‌گیری آسمانی ابری، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک در استان می‌شود. وی ادامه داد: در روز پنج‌شنبه ناپایداری‌های جوی بیشتر به صورت وزش باد شدید و خیزش گردوخاک بروز می‌کند، هرچند احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری همراه با رعدوبرق همچنان وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سامانه بعدی اوایل هفته آینده استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

