بررسی دقیق پیش‌بینی بهنام علیخانی از روند بازار سرمایه در سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵. تحلیل گروه‌های پیشرو، پتانسیل رشد شاخص کل و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آینده بورس.

بازار سهام در حال حاضر شرایط مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده و روند صعودی قدرتمندی را تجربه می‌کند. بهنام علیخانی ، کارشناس ارشد و تحلیلگر حوزه بازار سرمایه، در جدیدترین تحلیل خود نسبت به عملکرد معاملات روز آینده ابراز امیدواری کرده و پیش‌بینی می‌کند که این روند مثبت همچنان ادامه داشته باشد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی معاملات روز دوشنبه با افزایش قابل توجه ۴۸ هزار و ۶ واحدی، توانست برای اولین بار از سد کانال ۸ میلیون واحد عبور کرده و به تراز ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی دست یابد. این جهش شاخص نشان‌دهنده اعتماد دوباره فعالان بازار به پتانسیل‌های موجود در نمادهای اصلی است.

تحلیل پیش‌بینی بهنام علیخانی برای معاملات سه‌شنبه

بهنام علیخانی صراحتاً اعلام کرده است که با توجه به مومنتوم مثبت ایجاد شده در معاملات امروز، انتظار می‌رود بازار سرمایه در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با شرایطی کاملاً مثبت روبه‌رو شود. وی بر این باور است که با تقویت نسبی تقاضا در ساعات معاملاتی، شاهد تحرک بیشتر خریداران در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز خواهیم بود. این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرده که گروه‌های دارویی، پالایشی و فلزات اساسی پتانسیل بالایی برای پیش‌برد روند صعودی و لیدری بازار را دارند و احتمالاً محور اصلی حرکت‌های روز آینده خواهند بود.

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عوامل حمایت‌کننده و جذابیت قیمت‌ها

یکی از دلایل اصلی خوش‌بینی بهنام علیخانی، ایجاد مجدد جذابیت قیمتی برای ورود نقدینگی جدید است. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، اصلاح اخیر شاخص کل و فاصله گرفتن قیمت بسیاری از نمادها از سقف‌های قبلی تاریخی خود، فضای خرید مناسبی را برای سرمایه‌گذاران مهیا کرده است. وی معتقد است که متغیرهای تورمی و ارزی همچنان به عنوان مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از سودآوری اسمی شرکت‌ها عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازار سهام را روشن نگه می‌دارند. این عوامل بنیادین باعث شده‌اند که ارزشگذاری فعلی بسیاری از سهم‌ها در محدوده‌های جذاب قرار گیرد.

افق میان‌مدت و اهداف ۱۱ تا ۱۲ میلیون واحدی

بهنام علیخانی در بخش مهمی از تحلیل خود به افق میان‌مدت پرداخته و ابراز امیدواری کرده است که شاخص کل ظرفیت حرکت به سمت محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیون واحد را دارا است. این هدف‌گذاری بلندمدت نشان‌دهنده دیدگاه خوش‌بینانه تحلیلگر نسبت به ساختار کلی بازار در ماه‌های پیش‌رو است. وی با تأکید بر اینکه در این مسیر صعودی، اصلاح‌ها و نوسانات مقطعی دور از انتظار نیستند، هشدار داده است که این نوسانات باید در چارچوب روند کلی صعودی بزرگ‌تر ارزیابی شوند و نه به عنوان سیگنال خروج از بازار.

تداوم نقدینگی و آینده معاملات

شرط اصلی تداوم این روند صعودی بر اساس تحلیل‌های بهنام علیخانی، تداوم ورود نقدینگی و بهبود ارزش معاملات روزانه است. در صورتی که این دو متغیر کلیدی حفظ شوند، بازار همچنان از پتانسیل رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با درک صحیح از مکانیسم‌های حاکم بر بازار و پیگیری تحلیل‌های کارشناسان باتجربه مانند بهنام علیخانی، تصمیم‌گیری‌های بهینه‌تری داشته باشند و از هیجانات کاذب ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت پرهیز کنند تا از فرصت‌های طلایی پیش‌رو بهره‌مند شوند.