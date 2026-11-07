تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه در یکشنبه ۱۷ آبان با تمرکز بر محدوده قیمت ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و تأثیر گزارش اشتغال آمریکا.

پیش‌بینی بازار نشان می‌دهد که در معاملات یکشنبه ۱۷ آبان ، هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال قیمت ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون تومان معامله خواهد شد. این محدوده قیمتی تحت تأثیر مستقیم نوسانات اخیر اونس جهانی و داده‌های اقتصادی منتشر شده از ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است. تحلیلگران معتقدند رفتار قیمت در نخستین معاملات هفته نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری نهایی بازارهای داخلی خواهد داشت.

تأثیر گزارش اشتغال آمریکا بر قیمت طلا

گزارش رسمی اشتغال ایالات متحده نشان داد که اقتصاد این کشور در ماه اکتبر موفق به ایجاد ۱۶۵ هزار شغل جدید شده است. این رقم به‌طور چشمگیری بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسی بود و نشان‌دهنده پایداری نیروی کار در آمریکا است. این داده‌های قوی، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه‌های آینده تقویت کرده است. در نتیجه، طلا در بازارهای جهانی از اوج‌های اخیر خود عقب‌نشینی کرد و تحت فشار فروش قرار گرفت.

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با وجود این کاهش کوتاه‌مدت، عملکرد کلی طلا در هفته گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. قیمت نقدی اونس جهانی در مقطعی به حدود ۴۰۳۳ دلار رسید و سپس در محدوده ۴۰۷۴ دلار تثبیت شد. این فلز گرانبها در مجموع هفته رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کرده است. این رشد هفتگی می‌تواند به عنوان یک حمایت روانی و تکنیکالی از قیمت‌ها در برابر افت‌های بیشتر عمل کند.

تحلیل رفتار قیمت سکه امامی و نیم‌سکه

در بازار داخلی، سکه امامی در معاملات روز شنبه ۱۶ آبان در محدوده ۲۶۰ میلیون تومان معامله شد. با در نظر گرفتن نوسانات اخیر و احتمال تداوم تغییرات اونس جهانی، پیش‌بینی می‌شود سکه امامی در معاملات یکشنبه ۱۷ آبان بین ۲۵۸ تا ۲۶۴ میلیون تومان نوسان داشته باشد. این بازه قیمتی بر اساس تقاضای فعلی و حباب موجود در بازار تعیین شده است.

نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز ممکن است رفتار متفاوتی نسبت به سکه تمام طلا نشان دهند. این تفاوت ناشی از تغییرات در تقاضای خرد و نوسانات جداگانه حباب قیمتی این قطعات است. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که حباب ربع‌سکه معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات ناگهانی دارد و ممکن است نوسانات سریع‌تری را تجربه کند.

عوامل تأثیرگذار بر آینده قیمت‌ها

افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر، از عوامل اصلی محدودکننده رشد قیمت طلا هستند. این عوامل باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران جهانی تمایل کمتری به نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا داشته باشند. در مقابل، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی و تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند از قیمت‌های پایین‌تر حمایت کند.

در سناریوی محتمل، بازار طلا و سکه فردا با نوسانات محدود و تمایل به تثبیت قیمت همراه خواهد بود. اگر اونس جهانی در محدوده‌های فعلی باقی بماند و تقاضای داخلی تقویت شود، احتمال حرکت قیمت به سمت بخش بالایی بازه پیش‌بینی‌شده وجود دارد. این حرکت می‌تواند طلای ۱۸ عیار را به محدوده ۲۶ میلیون تومان نزدیک کند.

در سناریوی نزولی، تشدید انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا و ادامه افت اونس می‌تواند قیمت طلای داخلی را تحت فشار قرار دهد. در این حالت، قیمت‌ها ممکن است به سمت بخش پایینی بازه‌های اعلام‌شده حرکت کنند. با این حال، بازگشت تقاضا برای دارایی‌های امن در بازارهای جهانی ممکن است زمینه‌ساز رشد دوباره طلا شود. محدوده‌های اعلام‌شده برآورد تحلیلی هستند و ممکن است با تغییر شرایط بازار جابه‌جا شوند.