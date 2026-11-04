تحلیل کامل چالش پورتو و ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا با بررسی آمار تاریخی، وضعیت مصدومان و فشار بر ماسیمیلیانو آلگری و فرانچسکو فاریولی برای کسب نتیجه.

مسابقه امشب میان باشگاه پورتو و باشگاه ناپولی در ورزشگاه دراگائو، تنها یک رویارویی ساده بین دو تیم پرافتخار فوتبال پرتغال و ایتالیا نیست. این بازی به عنوان بخشی از چهارمین هفته رقابت‌های لیگ قهرمانان، با فشار مضاعف بر هر دو کارگردان تاکتیکی همراه است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که هر دو مجموعه درگیر بحران‌های متفاوتی در صحنه اروپایی هستند و این ملاقات می‌تواند نقطه عطفی در روند نامطلوب فعلی آن‌ها باشد.

تحلیل وضعیت بحرانی ناپولی در خارج از خانه

باشگاه ناپولی با هدایت ماسیمیلیانو آلگری در سه بازی نخست لیگ قهرمانان تنها توانسته است سه امتیاز کسب کند. این تیم ایتالیایی پس از شکست‌های مقابل آرسنال و ویارئال، در هفته سوم موفق شد بودوگلیمت را با نتیجه چهار بر سه شکست دهد تا نخستین پیروزی فصل خود در اروپا را جشن بگیرد. با این وجود، مشکل اصلی ناپولی همچنان پابرجاست؛ این تیم در مسابقات خارج از خانه لیگ قهرمانان مدت‌هاست طعم پیروزی را نچشیده است.

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بر اساس آمار رسمی یوفا، ناپولی در هفت بازی خارج از خانه اخیر خود در لیگ قهرمانان اروپا، شش شکست و تنها یک تساوی داشته است. آخرین نمونه این ناکامی، شکست سه بر یک مقابل ویارئال در هفته دوم فصل جاری بود. آماری که نشان می‌دهد سفر به پرتغال برای تیم آلگری یک فرصت حیاتی برای پایان دادن به روند ناامیدکننده محسوب می‌شود.

نکته جالب اینجاست که ناپولی در تاریخ حضورش در لیگ قهرمانان، هر چهارده بازی خارج از خانه‌ای را که نیمه نخست آن‌ها را با شکست به پایان رسانده، واگذار کرده است. به همین دلیل، گل نخست و نحوه آغاز مسابقه اهمیت بسیار زیادی برای تیم آلگری خواهد داشت. این آمار تاریخی نشان می‌دهد که شروع ضعیف می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

دو چهره متفاوت پورتو در لیگ داخلی و اروپا

شرایط پورتو نیز در صحنه اروپایی بهتر نیست. نماینده پرتغال در سه هفته نخست لیگ قهرمانان مقابل منچسترسیتی، رئال بتیس و آیندهوون شکست خورده و بدون امتیاز در رتبه‌های انتهایی جدول قرار گرفته است. پورتو در این سه بازی شش گل دریافت کرده و تنها دو بار موفق به گلزنی شده است.

اما آنچه وضعیت پورتو را عجیب‌تر می‌کند، تفاوت چشمگیر نتایج این تیم در رقابت‌های داخلی و اروپایی است. شاگردان فرانچسکو فاریولی هر ده بازی ابتدایی خود در لیگ پرتغال را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و با اقتدار در صدر جدول قرار دارند. آن‌ها در آخرین بازی داخلی خود نیز استوریل را با نتیجه چهار بر صفر شکست دادند و بار دیگر دروازه‌شان را بسته نگه داشتند.

پورتو با دو چهره کاملاً متفاوت به استقبال ناپولی می‌رود. تیمی که در پرتغال تقریباً هیچ حریفی نتوانسته متوقفش کند، در لیگ قهرمانان هنوز حتی یک امتیاز هم به دست نیاورده است. آمار تاریخی نیز نشان می‌دهد پورتو در آستانه ثبت یک رکورد منفی قرار دارد. این تیم دو بازی خانگی فصل جاری لیگ قهرمانان را مقابل منچسترسیتی و آیندهوون با شکست پشت سر گذاشته است.

تقابل مربیان ایتالیایی و بحران مصدومیت‌ها

اگر پورتو امشب برابر ناپولی هم ببازد، برای دومین بار در تاریخ باشگاه سه شکست خانگی متوالی در رقابت‌های اروپایی را تجربه خواهد کرد. نخستین بار چنین اتفاقی بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲ رخ داده بود. با این حال، پورتو دلایل زیادی برای امیدواری دارد. نماینده پرتغال در بیست بازی خانگی قبلی خود مقابل تیم‌های ایتالیایی تنها چهار بار شکست خورده و از زمان باخت مقابل یوونتوس در سال ۲۰۱۷، در شش بازی خانگی متوالی برابر نمایندگان سری آ شکست‌ناپذیر بوده است.

در سوی مقابل، ناپولی سابقه خوبی در رویارویی با تیم‌های پرتغالی در لیگ قهرمانان دارد. این تیم پنج بازی از شش بازی خود مقابل نمایندگان پرتغال در این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته و تنها شکستش در این مجموعه، فصل گذشته برابر بنفیکا رقم خورده است. تقابل دو مربی ایتالیایی، فرانچسکو فاریولی در پورتو و ماسیمیلیانو آلگری در ناپولی، با دو سبک متفاوت، یکی از نکات قابل توجه این مسابقه است.

مشکلات ناپولی به نتایج محدود نمی‌شود. این تیم برای سفر به پرتغال با فهرستی طولانی از مصدومان و بازیکنان مشکوک به حضور روبه‌روست. استانیسلاو لوبوتکا و چند بازیکن دیگر در دسترس نیستند و وضعیت کوین دی‌بروینه، جووانی دی‌لورنتزو و راسموس هویلوند نیز در گزارش‌های پیش از مسابقه نامشخص اعلام شده است. اسکات مک‌تامینی یکی از بازیکنانی است که آلگری امید زیادی به او دارد. هافبک اسکاتلندی در پیروزی چهار بر سه مقابل بودوگلیمت دو گل به ثمر رساند و نقش مهمی در کسب نخستین سه امتیاز اروپایی ناپولی داشت.