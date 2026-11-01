رئیس سازمان هواشناسی درباره تاثیر ال‌نینو بر بارش‌های پاییز ۱۴۰۵ و وضعیت خشکی در خراسان رضوی توضیحاتی ارائه داد.

سحر تاج‌بخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور، روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و چهارصد و پنج در خصوص پدیده ال‌نینو و تاثیر آن بر وضعیت جوی ایران و نوسانات بارش‌ها در فصل پاییز توضیحات مهمی ارائه کرد. وی با بیان اینکه ال‌نینو یک پدیده اقلیمی است که در اقیانوس آرام و در منطقه استوایی رخ می‌دهد، اشاره نمود که در زمان وقوع این پدیده، دمای آب اقیانوس بیش از دو درجه نسبت به میانگین‌های بلندمدت افزایش می‌یابد.

تفاوت ال‌نینو با سامانه‌های بارشی

وی تصریح کرد که این پدیده یک سامانه جوی نیست که مانند سامانه‌های بارشی وارد کشور شود، بلکه یک تغییر اقلیمی است که در اقیانوس آرام اتفاق افتاده است. تاج‌بخش مسلمان افزود که یکی از پیامدهای این تغییر، افزایش مخاطرات حدی در سراسر کره زمین است و این مخاطرات گاهی می‌توانند به سمت خشکسالی و افزایش دوره‌های کم‌بارشی حرکت کنند.

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در برخی شرایط نیز این تغییر اقلیمی موجب افزایش مخاطراتی مانند سیلاب و طوفان می‌شود. وی با اشاره به تفاوت تأثیر این پدیده در مناطق مختلف جهان بیان کرد که هرچه به محل وقوع پدیده ال‌نینو نزدیک‌تر باشیم، مانند کشورهای جنوب شرق آسیا و سواحل غربی آمریکای جنوبی، اثرات مخاطرات مستقیم‌تر و محسوس‌تر خواهد بود. اما هرچه از محل وقوع این پدیده دورتر باشیم، مانند منطقه خاورمیانه که فاصله نسبتا زیادی با اقیانوس آرام دارد، اثرات آن غیرمستقیم‌تر است.

تاثیر غیرمستقیم بر مناطق دوردست

رئیس سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد که در مناطق دوردست، عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری شرایط جوی دخالت دارند. بنابراین ال‌نینو به‌تنهایی رابطه خطی و مستقیمی با افزایش بارش‌ها ندارد. تاج‌بخش با اشاره به آخرین نقشه‌ها و پیش‌بینی‌های اقلیمی اظهار کرد که آنچه تا امروز نقشه‌ها نشان می‌دهند، روند افزایش بارش در کشور برای فصل پاییز به‌ویژه در بخش‌های غربی کشور، سواحل دریای خزر و دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس است.

در سایر مناطق کشور نیز به‌کم‌وبیش این روند افزایش بارش پیش‌بینی می‌شود. وی تصریح کرد که نکته مهم این است که توزیع افزایش بارش در کشور یکنواخت نخواهد بود و ممکن است در برخی نقاط حتی کاهش بارش نیز داشته باشیم، در حالی که در نقطه‌ای دیگر میزان بارندگی بسیار زیاد باشد. برای تشریح این موضوع گفت که به‌طور مشخص تا پایان ماه، در مجموع کشور حدود چهار درصد افزایش بارش داشته‌ایم.

وضعیت خاص خراسان رضوی و تغییرات اقلیمی

اما ممکن است در استان خراسان رضوی در تمامی ایستگاه‌ها کاهش بارش محسوس باشد. رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم خاطرنشان کرد که به دلیل تغییر نوع بارش‌ها در کشور و حرکت آن‌ها به سمت بارش‌های کوتاه‌مدت، سیلابی و نقطه‌ای، الزاما در تمام مناطق مختلف کشور شاهد روند افزایش بارش نخواهیم بود.

تاج‌بخش ادامه داد که در مجموع به نظر می‌رسد روند افزایش بارش در سطح کشور وجود داشته باشد، اما برای استان خراسان رضوی حداکثر شرایط نرمال بارشی را پیش‌بینی می‌کنیم. وی با تأکید بر محدودیت پیش‌بینی‌های بلندمدت یک‌ماهه گفت که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف، بارش‌های بسیار شدیدی اتفاق بیفتد که در پیش‌بینی‌های بلندمدت یک‌ماهه قابل مشاهده نباشند.

به‌روزرسانی تجهیزات و آسیب‌های جنگی

وی افزود که برای شناسایی و پیش‌بینی دقیق‌تر چنین بارش‌هایی باید به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت مراجعه کنیم که معمولا دو تا سه روز پیش از وقوع، امکان پیش‌بینی این پدیده‌ها فراهم می‌شود. در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه ایستگاه‌های دیده‌بانی هواشناسی گفت که با توجه به گستردگی کشور و پیچیدگی‌های توپوگرافی و پستی و بلندی‌های مناطق مختلف، لازم است شبکه دیده‌بانی هواشناسی با سرعت و کیفیت بیشتری توسعه پیدا کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت رادارهای هواشناسی کشور افزود که متأسفانه در جریان جنگ رمضان، دو دستگاه از رادارهای سازمان هواشناسی در استان‌های خوزستان و بوشهر مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفتند که به‌طور کامل از مدار عملیاتی کشور خارج شدند. پیش از جنگ نیز دو دستگاه رادار هواشناسی برای پوشش مناطق شرقی کشور خریداری شده بود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط پایدار در کشور، امکان انتقال و ورود این تجهیزات فراهم شود.

زیرساخت‌های مورد نیاز برای نصب و راه‌اندازی این رادارها آماده است و منتظریم این دو دستگاه وارد کشور شوند. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، برای تمامی تجهیزات اندازه‌گیری دما، فشار، باد و سایر متغیرهای هواشناسی، برنامه مشخص کالیبراسیون در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد که البته اگر سنسورهای تجهیزات خراب شده باشند یا عمر مفید آن‌ها به پایان رسیده باشد، حتما باید به‌روزرسانی و تعویض شوند.