پیش بینی هوای اصفهان برای ۲۴ ساعت آینده، کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما، وزش باد شدید، احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات غربی استان را نشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان از کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما در ۲۴ ساعت آینده خبر داده است. لیلا امینی ، رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی این اداره کل، وضعیت جوی استان را تشریح کرد. بر اساس این پیش‌بینی، افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال بارش باران تا فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

امینی با اشاره به کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما طی ۲۴ ساعت آینده، از تفاوت دمای مناطق مختلف استان سخن گفت. به گفته او، شرایط دمایی در نقاط گوناگون استان یکسان نیست و این موضوع در پیش‌بینی‌های روزانه اهمیت دارد.

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جزئیات دمای امروز در اصفهان و شهرستان‌های استان

بر اساس اعلام این مسئول، زواره از توابع اردستان و خمینی‌شهر امروز با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر، گرم‌ترین منطقه استان ثبت شده است. در مقابل، بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر، خنک‌ترین منطقه استان معرفی شد.

دمای شهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. این اعداد نشان می‌دهد که نوسان دمای روزانه در مرکز استان نیز قابل توجه است.

تفاوت دمای صبح و بعدازظهر معمولاً بر فعالیت‌های روزانه شهروندان، از رفت‌وآمد تا برنامه‌های بیرونی، اثر می‌گذارد. به همین دلیل، توجه به پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی و پوشش مناسب در ساعات مختلف روز توصیه می‌شود.

وزش باد شدید، بارش باران و احتمال برف در ارتفاعات

کارشناس مسئول پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت افزایش ابر و وزش باد شدید همراه با تندباد لحظه‌ای تا فردا سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود. این پدیده‌ها در ساعات بعدازظهر و شب انتظار می‌رود.

همچنین احتمال بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق، وجود دارد. به گفته رئیس این مرکز، در ارتفاعات غربی استان بارش برف نیز محتمل است و کوهستانی بودن این مناطق در شرایط جوی نقش مهمی دارد.

امینی از ورود سامانه ناپایدار جدید از روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه خبر داد. ورود این سامانه می‌تواند شرایط جوی استان را بار دیگر تغییر دهد و شهروندان باید به اطلاعات بعدی هواشناسی توجه کنند.

بارش‌های شبانه‌روز گذشته در مناطق مختلف استان

امینی با اشاره به میانگین بارش‌های شبانه‌روز گذشته در برخی مناطق استان گفت بیشترین بارش در ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۸.۹ میلیمتر ثبت شده است.

بر اساس این آمار، فریدونشهر ۵.۶ میلیمتر، خوانسار ۴.۵ میلیمتر و بوئین میاندشت ۴.۴ میلیمتر بارش داشته‌اند. همچنین اردستان و داران ۱.۵ میلیمتر بارش ثبت کرده‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که بارندگی در بخش‌های مختلف استان یکسان نبوده است. ثبت دقیق بارش در ایستگاه‌های گوناگون به کارشناسان کمک می‌کند تا وضعیت جوی هر منطقه را بهتر ارزیابی کنند.

برای دنبال کردن آخرین وضعیت جوی استان اصفهان، مراجعه به اطلاعیه‌های رسمی اداره کل هواشناسی استان اصفهان توصیه می‌شود. تغییرات سریع جوی در فصل پاییز می‌تواند در مدت کوتاهی شرایط را دگرگون کند.