پیش بینی هوای خوزستان: رگبار باران در ارتفاعات و افزایش دما

مدیرکل هواشناسی خوزستان از احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان خبر داد و اعلام کرد که تا روز جمعه جو نسبتاً پایداری بر خوزستان حاکم خواهد بود. همچنین، روند افزایش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، در تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آتی، به بررسی دقیق نقشه های پیش بینی هواشناسی اشاره کرد و اعلام داشت که امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه همچنان احتمال وقوع رگبار های پراکنده باران همراه با رعد و برق در مناطق مرتفع خوزستان وجود دارد.

این وضعیت به ویژه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان قابل توجه است و شهروندان و مسافران باید آمادگی لازم را برای مواجهه با این شرایط جوی داشته باشند. سبزه زاری تاکید کرد که پس از این رگبارها، از روز چهارشنبه تا پایان روز جمعه، یک جو نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد شد. این پایداری هوا فرصتی مناسب برای انجام فعالیت های روزمره و کشاورزی خواهد بود، اما نباید از احتمال تغییرات ناگهانی جوی غافل شد.

وی همچنین به روند افزایشی دما در سطح خوزستان تا روز جمعه اشاره کرد و پیش بینی نمود که دما بین یک تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. این افزایش دما می تواند تاثیراتی بر روی مصرف انرژی و سلامت شهروندان داشته باشد، بنابراین توصیه می شود که تمهیدات لازم برای مقابله با گرما اتخاذ شود.

علاوه بر این، سبزه زاری به مواج بودن شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز اشاره کرد و به دریانوردان و فعالان دریایی هشدار داد که احتیاط لازم را به عمل آورند و از انجام سفرهای غیرضروری دریایی خودداری کنند. این مواج بودن می تواند باعث اختلال در تردد کشتی ها و قایق ها شود و خطراتی را برای دریانوردان به همراه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان از روز شنبه خبر داد و اعلام کرد که این سامانه بارشی باعث بارش باران در مناطق مختلف استان خواهد شد. این سامانه بارشی می تواند به بهبود شرایط آب و هوایی و تامین آب مورد نیاز کشاورزی کمک کند، اما در عین حال ممکن است باعث بروز سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق شود.

بنابراین، لازم است که دستگاه های مربوطه آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط داشته باشند. سبزه زاری در ادامه گزارش خود، به بررسی وضعیت دمایی شبانه روز گذشته پرداخت و اعلام کرد که امیدیه با دمای ۳۰.۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و دزپارت با دمای ۸ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شده اند. این اختلاف دمای قابل توجه نشان دهنده تنوع آب و هوایی در استان خوزستان است.

همچنین، تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۲۹.۴ و ۱۶.۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است. این نوسانات دمایی می تواند تاثیراتی بر روی سلامت شهروندان و فعالیت های کشاورزی داشته باشد. مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان، به شهروندان توصیه کرد که با توجه به شرایط جوی پیش رو، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت لزوم، قبل از سفر، اطلاعات لازم را از طریق مراجع رسمی هواشناسی کسب کنند.

همچنین، توصیه می شود که شهروندان از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کنند و از مصرف آب کافی برای جلوگیری از کم آبی بدن اطمینان حاصل کنند. با رعایت این نکات، می توان از خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی پیش رو جلوگیری کرد و سلامت خود و خانواده را حفظ کرد. پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد که در روزهای آینده، خوزستان شاهد تغییرات جوی متعددی خواهد بود.

بنابراین، لازم است که شهروندان و مسئولان آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط داشته باشند و با رعایت نکات ایمنی، از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند. هواشناسی خوزستان به طور مداوم وضعیت جوی استان را رصد می کند و اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار می دهد. شهروندان می توانند با مراجعه به وب سایت هواشناسی خوزستان یا تماس با شماره تلفن های مربوطه، از آخرین پیش بینی های هواشناسی مطلع شوند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines