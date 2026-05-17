شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یک تا ۱۶ خرداد، از فردا (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) آغاز می‌شود. پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود. پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یک تا ۱۶ خرداد، از فردا (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود. پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳０ روز دوشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود. لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری بازه زمانی سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت مراکز مجاز فروش حضوری

United States Latest News, United States Headlines