سازمان هواشناسی امروز در خصوص پیش بینی هوای کردستان فردا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، به این نتیجه رسیده است که در این روز، جوی آرام و آسمانی صاف در اکثر مناطق کردستان پیشبینی میشود. وزش باد شدید و همچنین گرد و خاک در برخی نقاط عنوان شده است.
سازمان هواشناسی امروز برای اکثر مناطق کشور به جز خراسان شمالی جوی آرام و آسمانی صاف پیشبینی کرد. در این روز در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در برخی نقاط گرد و خاک رخ خواهد داد.
فردا با ورود موج جدید بارشی به کشور در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، مرکزی، همدان و قزوین، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود. امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
