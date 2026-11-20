کریستوفر گانس اعلام کرد حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه میانمار برای نسل‌کشی، سندی کلیدی در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل است. پیگیری جزئیات و مسئولیت‌های سنگین ترخیصی.

کریستوفر گانس ، مدیر اجرایی پروژه پاسخگویی میانمار، اعلام کرد که حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر محکومیت میانمار به ارتکاب نسل‌کشی، می‌تواند به عنوان یک سوابق حقوقی حیاتی در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مورد استناد قرار گیرد. این اظهارات در پی بررسی‌های گسترده درباره نحوه تعیین مسئولیت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صورت گرفته است که اکنون توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

سوابق حقوقی و مکانیسم دیوان لاهه

گانس در مصاحبه با خبرگزاری آنادولو تأکید کرد که این نخستین بار است که یک کشور عضو سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به جرم نسل‌کشی محکوم می‌شود. او این رویداد را دارای اهمیت و وزن حقوقی معادل محاکمات نورنبرگ برای جنایتکاران جنگی نازی دانست. این حکم نشان‌دهنده تغییر بنیادین در رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال کشورهایی است که تحت فشار بین‌المللی برای جبران جنایات نظامی قرار دارند و استانداردهای تازه‌ای را برای تفسیر کنوانسیون نسل‌کشی ایجاد کرده است.

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تحلیل‌های حقوقی نشان می‌دهد که استدلال‌های مطرح شده در پرونده میانمار، به ویژه درباره میزان تلفات غیرنظامیان و ماهیت اقدامات نظامی، مستقیماً بر پرونده‌های مشابه در خاورمیانه تاثیر می‌گذارد. گانس اشاره کرد که وکلای مدعی علیه اسرائیل، صدها صفحه از حکم پرونده میانمار را کلمه به کلمه مطالعه می‌کنند تا از آن به عنوان سندی معتبر برای اثبات اتهام نسل‌کشی علیه فلسطینیان استفاده نمایند. این رویکرد باعث شده تا حکم لاهه به یکی از ابزارهای اصلی در مذاکرات دیپلماتیک و حقوقی جاری تبدیل شود.

مواضع ذینفعان و تعهدات حقوقی میانمار

دولت میانمار پیش از این تلاش کرده بود عملیات‌های نظامی خود را به عنوان سرکوب یک شورش داخلی توصیف کند، اما قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با نشان دادن آمار تلفات غیرنظامیان، این ادعا را رد کردند و اعلام نمودند که اقدامات ارتش نمی‌تواند صرفاً تلاشی برای سرکوب شورش تلقی شود. این تمایز قائل شدن بین سرکوب شورش و نسل‌کشی، نقطه عطفی در تشخیص مرزهای مجاز عملیات نظامی در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. گانس این تصمیم را گامی بلند در جهت شفاف‌سازی حقایق و جلوگیری از توجیه خشونت سیستماتیک دانست.

بر اساس حکم صادره، میانمار باید تعهدات سنگینی را بر عهده بگیرد که گانس آن را یک "لیست خرید" طولانی توصیف کرد. این تعهدات شامل بازگرداندن اموال تصرف شده، تخریب نشده و سوزانده شده به صاحبان اصلی آن‌ها است. در صورتی که بازگرداندن فیزیکی اموال ممکن نباشد، دولت میانمار ملزم به پرداخت غرامت مالی خواهد بود. همچنین، این کشور باید به مسلمانان کمک کند تا بستگان مقتول خود را پیدا کرده و آن‌ها را طبق اعتقادات اسلامی دفن کنند و فرآیند اتحاد مجدد خانواده‌ها را تسهیل نماید.

اثرات عملی و اقدامات آینده در پرونده اسرائیل

دیوان بین‌المللی دادگستری به میانمار دستور داده است تا ظرف دو سال آینده گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دهد. گانس هشدار داد که در صورت عدم اجرای این دستورات، تحولات جالبی در انتظار خواهد بود، زیرا مشکلات عملی متعددی مانع از انجام این تعهدات می‌شود. در این راستا، امضاکنندگان کنوانسیون نسل‌کشی از جمله ایالات متحده، چین و روسیه باید در نظر بگیرند چه اقداماتی را برای اعمال فشار بر اجرای این احکام انجام دهند تا تضمین کنند که عدالت محقق می‌شود.

کریستوفر گانس، که پیش‌تر سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک نیز بوده است، بر اهمیت استناد به پرونده میانمار در دادخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تاکید کرد. او اظهار داشت که ارزیابی‌های دادگاه از جرم تحریک به نسل‌کشی و مقایسه تعداد اعضای حماس که اسرائیل ادعا می‌کند کشته، با تعداد غیرنظامیان کشته شده، می‌تواند به اتهامات نسل‌کشی علیه اسرائیل مرتبط باشد. فشار بر میانمار در درجه اول شامل اعمال تحریم‌های اقتصادی و توقف فروش تجهیزات نظامی به ارتش این کشور خواهد بود که این الگو می‌تواند برای سایر کشورها نیز پیش‌آیند شود.

اگر مین آنگ هلینگ، رئیس جمهور میانمار، احکام دادگاه را نپذیرد، جامعه بین‌المللی ملزم به واکنش قاطع خواهد بود. گانس خاطرنشان کرد که فشارهای بین‌المللی باید بر تضمین رعایت احکام متمرکز شود. این رویداد حقوقی نه تنها برای سرنوشت مردم روهینگیا در میانمار بلکه برای مسیر دادخواهی در درگیری‌های خاورمیانه نیز پیامدهای عمیق و ماندگاری دارد و نشان می‌دهد که دیوان لاهه آماده است تا استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری را برای محافظت از حقوق بشر اعمال کند.