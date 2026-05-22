پیشکسوت استقلال: ادامه بازی‌ها بعد از لیگ امکان‌پذیر نبود، با این تصمیم که فدراسیون هم از آن حمایت کرده، حق این تیم‌ها ضایع خواهد شد

Sports News

📆5/22/2026 3:35 AM
📰EtemadOnline
پیشکسوت استقلال در مورد ادامه بازی‌های بعد از لیگ و اعتراض تیم‌های پرسپولیس و سایر تیم‌های لیگ برتر به تصمیم فدراسیون فوتبال در خصوص سهمیه آسیا گفت‌وگو کرد.

پیشکسوت استقلال می گوید این حق پرسپولیس است که در مورد سهمیه اعتراض کند اما اعلام نمایندگان بر اساس قوانین AFC بوده است. بعد از تعطیلی لیگ به دلیل شرایط جنگی کشور، آتش‌بس طولانی‌مدت هم مسوولان فدراسیون فوتبال را قانع نکرد تا به هر طریق ممکن ادامه مسابقات را به پایان برسانند.

اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت ارسال اسامی تیم‌ها به AFC برای قرعه‌کشی مسابقات در دو سطح قاره کهن، تنش‌ها به اوج خود رسیده است. تیم‌های اول تا سوم مدعی هستند که باید با در نظر گرفتن همین جدول سهمیه ایران در آسیا مشخص شود و تیم‌های چهارم تا ششم به خصوص پرسپولیسی‌ها باور دارند که با این تصمیم که فدراسیون هم از آن حمایت کرده حق این تیم‌ها که در صورت ادامه برگزاری لیگ شانس کسب سهمیه را داشتند ضایع خواهد شد.

برای بررسی این موضوع با بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصل آن را در زیر می‌خوانید

