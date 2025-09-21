عباس سلیمینمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، با ارائه پیشنهاداتی به رئیسجمهور، بر ضرورت بهرهبرداری حداکثری از سفر به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد. این پیشنهادها بر محورهای مهمی همچون محکومیت نژادپرستی، تبیین مواضع ایران در قبال کشورهای اروپایی و گفتوگو با علمای ادیان تمرکز دارد.
به گزارش مشرق، عباس سلیمینمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، طی یادداشتی پیشنهاداتی را به رئیسجمهور در خصوص سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است. این یادداشت، که به منزله راهنمایی برای بهرهبرداری حداکثری از این فرصت مهم تلقی میشود، بر این نکته تاکید دارد که سفر ریاست جمهوری میتواند گامی موثر در کاهش دغدغههای ملتها، بهویژه ملت ایران، باشد، مشروط بر آنکه به اقدامات عملیاتی منجر شود.
سلیمینمین با اشاره به اهمیت این سفر و احتمال تکرار تجربیات گذشته، سه توصیه اساسی را به نماینده ملت ایران ارائه داده است. این توصیهها بر محورهایی چون شفافسازی در مورد ریشههای پیوند نژادپرستی و سرمایهداری جهانی، تبیین دلایل «غیر اخلاقی» بودن رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران و بهرهبرداری از فرصت گفتوگو با علما و اندیشمندان ادیان مختلف متمرکز است. \نخستین توصیه سلیمینمین، احیای قطعنامههای سازمان ملل در محکومیت نژادپرستی حاکم بر فلسطین اشغالی است. او با یادآوری قطعنامه شماره ۳۳۷۹ مجمع عمومی در سال ۱۳۵۴ خورشیدی که صهیونیسم را نوعی نژادپرستی و تبعیض نژادی معرفی کرد و خواستار مقابله با آن شد، بر این باور است که با توجه به گسترش آگاهی نسبت به ماهیت نژادپرستان حاکم بر فلسطین، میتوان قطعنامه جدیدی را به تصویب رساند. این قطعنامه میتواند با هدف محکومیت اقدامات اسرائیل و روشنسازی پیوند میان صهیونیسم و نژادپرستی، گامی موثر در جهت احقاق حقوق فلسطینیان و افشای ماهیت رژیم صهیونیستی بردارد. سلیمینمین معتقد است که حذف این قطعنامهها از سوی قدرتهای غربی، به ویژه پس از تجربه فروپاشی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، نشاندهنده تلاش آنها برای حفظ منافع خود و حمایت از اسرائیل است. در این راستا، وی از رئیسجمهور میخواهد تا با تعامل گسترده با سایر کشورها، زمینه را برای تصویب قطعنامهای جدید در محکومیت نژادپرستی حاکم بر فلسطین فراهم کند. توصیه دوم سلیمینمین به نماینده ملت ایران، تبیین چرایی «غیر اخلاقی» خواندن اقدامات سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در مذاکرات برجام و پس از آن است. وی با اشاره به تلاشهای ایران برای شفافسازی فعالیتهای هستهای خود و پایبندی به تعهدات برجامی، بر این باور است که این کشورها با زیر پا گذاشتن تعهدات خود و همراهی با دروغپردازیهای جریانهای نژادپرست، به ملت ایران خیانت کردهاند. سلیمینمین معتقد است که تشریح این روند برای رسانههای جهانی، میتواند مظلومیت ملت ایران را برای افکار عمومی روشنتر سازد و زمینه را برای محکومیت رفتارهای غیرمنصفانه این کشورها فراهم کند. او تاکید دارد که این اقدام میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت مقابله با پروپاگاندای منفی علیه ایران و افشای نقش کشورهای غربی در تضعیف برجام تلقی شود. \در نهایت، سلیمینمین توصیه سوم خود را به برقراری ارتباط با علمای برجسته و مطرح مسیحی، یهودی و سایر ادیان و فرق در حاشیه اجلاس مجمع عمومی اختصاص داده است. وی با اشاره به تلاش برخی گروهها برای القای این موضوع که مخالفت با صهیونیسم به معنای جنگ ادیان است، بر این باور است که برگزاری نشستهای عالمانه با نمایندگان ادیان مختلف، میتواند به ریشهیابی اتهامات ناروا علیه مخالفان نژادپرستی کمک کند. سلیمینمین تاکید دارد که صهیونیسم، یک فرقه سکولار و نه یهودی است و میتواند ضد هر اعتقاد و سنت ملتها باشد. وی همچنین بر این باور است که این نشستها میتواند بر این واقعیت روشن تاکید کند که مقابله با صهیونیسم، به معنای مقابله با یک ایدئولوژی نژادپرستانه است و نه مقابله با دین. سلیمینمین در پایان، بر اهمیت گسترش آگاهی در میان ملتها تاکید کرده و معتقد است که این عامل میتواند به سرنوشتی مشابه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی برای رژیم صهیونیستی منجر شود. او با استناد به سخنان یکی از مقامات موساد، بر این باور است که رژیم صهیونیستی از گسترش آگاهی در میان ملتها هراس داردPlease follow us on Google to support us
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