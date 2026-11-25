مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و اصلاح معافیت‌های مالیاتی را ارائه کرد.

مجید یوسفی ، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تأکید بر اولویت معیشت در قانون‌گذاری جدید، پیشنهادی ساختاریافته برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه کرد. وی بر این باور است که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش حقوق باید به گونه‌ای طراحی شود که قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه حفظ شود.

پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم برای حداقل‌بگیران

یوسفی تصریح کرد که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در کشور به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصدی رسیده است و افزایش‌های حقوقی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد، عملاً باعث کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای مسلح خواهد شد. از این رو، پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که حقوق حداقل‌بگیران، که شامل اقشاری مانند کارگران، بازنشستگان، معلمان و نیروهای مسلح می‌شود، در سال آینده بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

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وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید کرد که افزایش حقوق باید کاملاً متناسب با نرخ تورم و واقعیات اقتصادی باشد تا از فرسایش بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری شود. نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد که وقتی تورم در این سطح بالاست، افزایش‌های جزئی حقوقی نه تنها کمکی به معیشت نمی‌کند، بلکه شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر می‌سازد.

ساختار پلکانی معکوس و حمایت از اقشار ضعیف

برای سایر حقوق‌بگیران که بالاتر از حداقل دریافتی هستند، کمیسیون تلفیق پیشنهاد می‌کند که افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال شود تا حمایت بیشتر به سمت اقشار نیازمندتر هدایت گردد. در سال گذشته، بازه افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشنهاد شده بود، اما برای سال ۱۴۰۵، این بازه‌ها به صورت ۳۰، ۳۵، ۵۰ تا ۵۵ درصدی و متناسب با سطح دریافتی افراد بازنگری شده است.

این رویکرد پلکانی معکوس به این معناست که هرچه حقوق اولیه فرد پایین‌تر باشد، درصد افزایش حقوقی که دریافت می‌کند، بیشتر خواهد بود. یوسفی بیان کرد که این سیاست به معنای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه است و می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی واردشده به خانوارها را جبران کند و از تبعیض ساختاری در توزیع سود تورمی جلوگیری نماید.

اصلاح معافیت‌های مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنین بر لزوم افزایش سقف معافیت مالیاتی تأکید کرد و پیشنهاد داد که سقف معافیت مالیاتی در پله نخست از ۴۰ میلیون تومان سال گذشته به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در سال جدید افزایش یابد. وی اضافه کرد که برای درآمدهای تا حدود ۸۰ میلیون تومان در پله بعدی، نرخ مالیات ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود.

یوسفی خاطرنشان کرد که این اصلاحات باید برای بیش از پنج میلیون نفر از فعالان صنفی و صاحبان مشاغل کوچک نیز در نظر گرفته شود، زیرا این افراد بار تولید، اشتغال و تأمین خدمات مورد نیاز مردم را بر دوش دارند. وی با طرح این پرسش که چه تفاوتی میان یک کارمند و فردی که با سرمایه خود یک مغازه یا کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی کرده وجود دارد، گفت که فردی که به‌جای دست روی دست گذاشتن، کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده و هم‌زمان به تولید، ارائه خدمات و ایجاد اشتغال کمک می‌کند، باید از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شود.

جبران کسری بودجه از طریق مقابله با فرار مالیاتی

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اینکه منابعی که از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی و حمایت از حقوق‌بگیران و اصناف کاهش پیدا می‌کند، باید از طریق مقابله با فرار مالیاتی و اجرای مالیات بر سوداگری جبران شود، هشدار داد. وی افزود که افرادی که با هدف سوداگری اقدام به خرید تعداد زیادی سکه و خودرو یا ورود به بازار ارز می‌کنند و با فعالیت‌های خود بازارها را برهم می‌زنند، باید مشمول نظام مالیاتی هدفمند شوند.

یوسفی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی مناسبی در سال‌های اخیر شکل گرفته است، خاطرنشان کرد که در بودجه سال آینده نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که به‌جای دریافت مالیات از کارمندان، کارگران، اصناف خرد و بازاریان، به سراغ مقابله با فرار مالیاتی برویم. وی تأکید کرد که این رویکرد به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است و می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از معیشت مردم و تولیدکنندگان واقعی را فراهم کند.