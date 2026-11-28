بنیامین نتانیاهو پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی و نخست‌وزیری چرخشی با گادی آیزنکوت را داد. این تحولات پیش از مهلت ۱۵ آذر در حالی رخ داد که هیچ ائتلافی به اکثریت ۶۱ کرسی نرسیده است.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل و رهبر حزب لیکود ، شنبه هفتم آذر اعلام کرد برای تشکیل دولت وحدت ملی حاضر است نخست‌وزیری در دوره اول یک دولت چرخشی را به گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یاشار، واگذار کند.

او در این دوره سمت نخست‌وزیر جایگزین را بر عهده خواهد گرفت و نتانیاهو نخست‌وزیری در دوره دوم را بر عهده خواهد داشت. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که هیچ‌یک از دو اردوگاه سیاسی در پارلمان اسرائیل به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند.

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شرایط هشدارآمیز نتانیاهو برای مذاکره

نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با هشدار درباره خطر تشکیل دولتی متکی بر حمایت احزاب عرب اسرائیل، خواستار آغاز فوری مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی شد.

او احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان یک تهدید جدی مطرح کرد و گفت تشکیل چنین دولتی می‌تواند به اعطای تابعیت اسرائیلی به صدها هزار فلسطینی منجر شود.

نتانیاهو همچنین اشاره کرد که این روند می‌تواند به ایجاد مناطق خودمختار عربی در گالیل و نقب، عقب‌نشینی از مناطق امنیتی در غزه، سوریه و لبنان و در نهایت تشکیل یک کشور فلسطینی منجر شود.

واکنش‌های نفتالی بنت و یائیر لاپید

نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، که طی روزهای اخیر مذاکراتی را با نتانیاهو و نزدیکان او انجام داده بود، پیش‌تر حمایت خود را از تشکیل چنین دولتی به شرط نخست‌وزیری آیزنکوت در دوره اول اعلام کرده بود.

در مقابل یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین دیگر، این پیشنهاد را فریب آشکار خواند و گفت تنها راه آزمودن این پیشنهاد، تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت و سپس گفت‌وگو برای گسترش دولت است.

لاپید که تجربه تشکیل دولت چرخشی با بنت را دارد، نشان داد که هنوز تردیدهای عمیقی درباره تعهد نتانیاهو به این طرح وجود دارد و بر اولویت تشکیل دولت با رهبری آیزنکوت تاکید کرد.

وضعیت کرسی‌ها و مهلت ۱۵ آذر

در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و آیزنکوت و متحدان کنونی او ۳۶ کرسی در اختیار دارند.

شمار کرسی‌های اردوگاه آیزنکوت با پیوستن حزب نفتالی بنت به ۴۸ کرسی خواهد رسید، با این حال هیچ‌یک از دو اردوگاه به‌تنهایی از اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برخوردار نیستند.

اهداف دیپلماتیک نتانیاهو و چالش‌های آینده

نتانیاهو با اشاره به اینکه حزب لیکود به رهبری او بزرگ‌ترین حزب این کشور است، گفت طبیعتاً باید رهبری دولت وحدت ملی یا نخست‌وزیری در دوره نخست دولت چرخشی را بر عهده داشته باشد.

او افزود با توجه به آنچه خطر وجودی برای اسرائیل خواند و احتمال تشکیل دولتی که توانایی مقابله با این خطر را ندارد، مسئولیتش به‌عنوان یک رهبر ایجاب می‌کند که از این خواسته صرف‌نظر کند.

نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه حزب لیکود بزرگ‌ترین حزب است، ابراز امیدواری کرد که در پی موافقت او با این پیشنهاد، مذاکرات جدی، صادقانه و سریع آغاز شود.

نتانیاهو همچنین خواستار مشارکت تمامی احزابی در دولت وحدت ملی شد که اسرائیل را به‌عنوان دولت ملی مردم یهود به رسمیت می‌شناسند.

او از آمادگی خود برای دستیابی به توافق با احزاب مذهبی حریدی درباره خدمت سربازی و تحصیل علوم دینی خبر داد و خواستار مصالحه از سوی طرف مقابل برای تشکیل دولت وحدت ملی شد.