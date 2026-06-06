پیشنهاد ویکتور اوسیمن به بارسلونا؛ آلوارز همچنان اولویت اصلی

مهاجم نیجریهای گالاتاسرای با پیشنهاد ۷۵ میلیون یورویی به بارسلونا معرفی شد، اما باشگاه کاتالانی همچنان جذب خولین آلوارز را در اولویت قرار داده است.
در حالی که بازار نقل و انتقالات تابستانی هنوز به طور رسمی آغاز نشده است، نام ویکتور اوسیمن بار دیگر در اطراف باشگاه بارسلونا شنیده میشود.
طبق گزارش روزنامه اسپانیایی اسپورت، این مهاجم ۲۷ ساله نیجریهای از طریق واسطهها به مدیران بارسا پیشنهاد شده و اطرافیان بازیکن به شدت توصیه کردهاند که باشگاه کاتالانی او را جذب کند. با این حال، منابع نزدیک به بارسلونا اعلام کردهاند که این باشگاه فعلاً تمایلی به پیگیری این انتقال ندارد و تمرکز خود را بر روی گزینه دیگری معطوف کرده است.
اوسیمن که فصل درخشانی را در گالاتاسرای پشت سر گذاشته، در ۳۳ بازی رسمی موفق به ثبت ۲۲ گل و ۷ پاس گل شده است. این آمار نشاندهنده کیفیت بالای او در خط حمله است. ارزش این مهاجم در بازار حدود ۷۵ میلیون یورو برآورد میشود و قرارداد او تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد. از نظر فنی، تردیدی در تواناییهای او وجود ندارد و بسیاری از کارشناسان او را یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر جهان میدانند.
با این حال، بارسلونا به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی و استراتژی باشگاه، فعلاً قصد ورود به این مذاکرات را ندارد. دکو، مدیر ورزشی بارسلونا، اولویت دیگری برای خط حمله دارد. هدف اصلی باشگاه همچنان خولین آلوارز، ستاره آرژانتینی اتلتیکو مادرید است. مدیران بارسا ماههاست که روی جذب این بازیکن کار میکنند و تمام برنامهریزیهای نقل و انتقالاتی خود را بر اساس این انتقال پیش بردهاند.
آلوارز در فصل گذشته عملکرد فوقالعادهای داشته و توانسته توجه بسیاری از باشگاههای بزرگ اروپا را به خود جلب کند. بارسلونا امیدوار است بتواند با فروش برخی از بازیکنان خود و مدیریت منابع مالی، شرایط جذب این ستاره را فراهم کند. در همین حال، اوسیمن نیز منتظر است تا تکلیف آینده خود را روشن کند و شاید در صورت عدم موفقیت بارسا در جذب آلوارز، آنها دوباره به سراغ او بیایند.
بازار نقل و انتقالات تابستانی همیشه پر از شایعات و گمانهزنیهاست و امسال نیز با توجه به وضعیت مالی باشگاههای بزرگ، تحولات جالبی در انتظار است. بارسلونا که در سالهای اخیر با بحران مالی دست و پنجه نرم کرده، مجبور است در خریدهای خود دقت بیشتری به خرج دهد. جذب یک مهاجم سطح بالا یکی از نیازهای اصلی این تیم است، به ویژه پس از جدایی احتمالی برخی بازیکنان.
اوسیمن که سابقه بازی در ناپولی را دارد، تجربه بازی در لیگهای معتبر اروپا را داراست و میتواند گزینه مناسبی برای تقویت خط حمله بارسا باشد. اما ارزش بالای او و دستمزد سنگینش ممکن است باعث شود بارسلونا به سراغ گزینههای دیگر برود. در سوی دیگر، خولین آلوارز با وجود اینکه در اتلتیکو مادرید عملکرد خوبی داشته، اما شاید تمایل داشته باشد به تیمی بزرگتر مانند بارسلونا بپیوندد.
سبک بازی او با فلسفه تاکتیکی بارسلونا هماهنگ است و میتواند در کنار ستارگانی مانند لواندوفسکی یا رافینیا خط حمله قدرتمندی را تشکیل دهد. با این حال، توافق با اتلتیکو مادرید برای انتقال این بازیکن کار آسانی نخواهد بود، زیرا آنها نیز تمایلی به فروش ستاره خود ندارند. بارسلونا باید مبلغ قابل توجهی را پرداخت کند و احتمالاً برخی از بازیکنان خود را در معامله قرار دهد.
از سوی دیگر، ویکتور اوسیمن نیز بیکار ننشسته و از طریق رسانهها و واسطهها به باشگاههای دیگر نیز پیشنهاد شده است. تیمهایی مانند منچستریونایتد، چلسی و پاری سن ژرمن نیز به صورت جدی به دنبال جذب او هستند و ممکن است در این رقابت پیشی بگیرند. بنابراین بارسلونا باید هرچه سریعتر تصمیم خود را بگیرد و اگر واقعاً به اوسیمن نیاز دارد، وارد عمل شود. در غیر این صورت، ممکن است این فرصت را از دست بدهد.
به هر حال، هواداران فوتبال میتوانند منتظر تحولات جذابی در بازار نقل و انتقالات تابستانی باشند. دو گزینه بزرگ پیش روی بارسلونا قرار دارد: اوسیمن یا آلوارز. هر کدام از این بازیکنان میتوانند تأثیر زیادی بر عملکرد تیم در فصل آینده داشته باشند. زمان نشان خواهد داد که مدیران بارسا کدام مسیر را انتخاب میکنند و آیا موفق به جذب بازیکن مورد نظر خود میشوند یا خیر.
این داستان همچنان ادامه دارد و باید دید در هفتههای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد
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