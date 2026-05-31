این متن خلاصه‌ای از نتایج دو پژوهش تازه در زمینه درمان سرطان سر و گردن و لنفوم منتشر بزرگ سلول‌بی است که در کنفرانس سالانه انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شد.

نتایج دو مطالعه‌ی تازه که در رویداد سالانه انجمن سرطان‌شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شد، اندیشه‌های جدیدی را در زمینه درمان برخی سرطان‌های چالش‌برانگیز ایجاد می‌کنند؛ زیرا هرچند یکی از این روش‌ها همراه با عوارض جانبی بالایی نیز گزارش شده است.

در پژوهش اول، پژوهشگران به‌دنبال یک داروی تزریقی سه‌کاره به نام آمیوانتامب بودند که روی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن که پس از شیمی‌درمانی و ایمنی‌درمانی به‌طور مقاوم باقی مانده بودند، آزمایش شد. این داروی منحصربه‌فرد در ۱۱ کشور، بر روی ۱۰۲ بیمار گسترش یافت و نتایج اولیه به‌صورت بی‌سابقه‌ای بوده.

در ۴۳ ساله‌ای از شرکت‌کنندگان، تومورها کوچک شد یا کاملاً ناپدید شد؛ ۲۸ بیمار شاهد کاهش چشمگیر تومور بودند و در ۱۵ بیمار دیگر هیچ تأثیری مشاهده نشد. این نوع پاسخ در انفرادی که در گذشته با درمان‌های سنتی مطرد شده بود، بی‌سابقه است و گزینه‌های منیفائیکشنی‌ از دست رفته‌ی بیماران، با این دارو تازه بازگشته است.

بیش از نیمی از این بیماران به‌طور متوسط ۱۲.۵ ماه پس از درمان زنده ماندند؛ که در صورتی که در شکل اختصاصی سرطان، بقا پیش‌بینی‌شده‌ای کمتر باشد، چشمگیر است. آمیوانتامب با تمرکز بر روی سه مسیر مهم در سلول سرطانی عمل می‌کند: منع گیرنده‌ی عامل رشد روپوستی، مسدود کردن مسیر مت و بهبود پاسخ ایمنی بدن. همچنین با تزریق زیرپوستی، امکان سهولت و سرعت‌سازی روند درمان در مراکز سرپایی فراهم می‌شود.

عوارض جانبی در اکثر موارد خفیف تا متوسط گزارش شده و کمتر از ۱۰ درصد بیماران مجبور به قطع درمان شدند. به‌عنوان‌یک نمونه‌ی دیگر، پژوهش دوم به‌بودن ترکیبی از مونجووی و رِولیمید پرداخت که در بیماران جدید لنفوم منتشر بزرگ سلول‌بی مورد آزمایش قرار گرفت.

این ترکیب در مقایسه با درمان سنتی ۲۵ درصد خطر پیشرفت بیماری، بازگشت سرطان و مرگ را کاهش داد؛ در حالی که عوارض جدی‌تری در ۸۷ درصد از بیماران مشاهده شد، به‌جای ۷۶ درصد در گروه کنترل. با این‌حال میزان مرگ در گروه ترکیبی ۱۸.۵ درصد بود؛ در مقایسه با ۲۱.۷ درصد در گروه استاندارد.

شرکت اینسایت قصد دارد این ترکیب را برای استفاده اولیه در آمریکا و اروپا مجوز دهد، علی‌رغم داده‌های اولیه بقا که هنوز در حال تکمیل است. در مجموع، این یافته‌ها نشان می‌دهند که ترکیبی از نوآوری دارویی، هوش مصنوعی جنی و تمرکز بر مسیرهای خاص شایع سُرکوناً موجب درک بهتری از احتمالات درمانی می‌شود. این گونه پیشرفت‌ها به امید مقابله موثرتر با سرطان برای جامعهٔ پزشکی عالم امید می‌آورند





