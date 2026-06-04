یک طرح پیشنهادی در کنگره آمریکا با هدف پایان دادن به کمک‌های نظامی رایگان ایالات متحده به اسرائیل در حال پیشروی است. این طرح می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات در روابط امنیتی دو طرف طی دهه‌های اخیر را رقم بزند.

روزنامه واشنگتن‌پست نوشت که یک طرح پیشنهادی در کنگره آمریکا با هدف پایان دادن به کمک‌های نظامی رایگان ایالات متحده به اسرائیل در حال پیشروی است؛ ابتکاری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات در روابط امنیتی دو طرف طی دهه‌های اخیر را رقم بزند.

در حالی که بحث‌ها درباره هزینه‌های سنگین حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل در واشنگتن شدت گرفته، گزارش‌ها از شکل‌گیری طرحی در کنگره حکایت دارد که می‌تواند ساختار کمک‌های چند ده میلیارد دلاری واشنگتن به تل‌آویو را دگرگون کند؛ طرحی که به‌طور غیرمنتظره با حمایت بنیامین نتانیاهو همراه شده است





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