پیشنهاد جنجالی آمریکا به فیفا: جایگزینی ایران با ایتالیا در جام جهانی

گزارش فایننشال تایمز حاکی از آن است که فرستاده ویژه آمریکا به فیفا پیشنهاد داده تا تیم ملی ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود. این پیشنهاد در بحبوحه تنش‌های سیاسی و امنیتی اخیر مطرح شده و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد که پائولو زامپولی ، فرستاده ویژه آمریکا، به جیانی اینفانتینو ، رئیس فیفا ، پیشنهاد داده است تا تیم ملی ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی پیش رو شود.

این پیشنهاد در بحبوحه تنش‌های سیاسی پس از حملات اخیر به ایران و آتش‌بس شکننده مطرح شده و ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. زامپولی در گفتگو با فایننشال تایمز، این پیشنهاد را تایید کرده و دلیل آن را علاقه شخصی به دیدن تیم ایتالیا در آمریکا و همچنین سابقه درخشان این تیم با چهار قهرمانی در جام جهانی عنوان کرده است.

این اقدام به عنوان تلاشی برای ترمیم روابط میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، تلقی می‌شود؛ روابطی که پس از انتقادات ترامپ به پاپ لئو چهاردهم دچار تنش شده بود. در مقابل، جیانی اینفانتینو بر حضور قطعی تیم ملی ایران در جام جهانی تاکید کرده و گفته است که ایران باید به عنوان نماینده مردم خود در این رقابت‌ها شرکت کند.

این در حالی است که در ایران، تصمیم نهایی در خصوص اعزام تیم ملی به جام جهانی در دست دولت و شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و احمد دنیامالی، وزیر ورزش، صراحتاً اعلام کرده که در موضع شخصی خود مخالف حضور تیم در این رقابت‌هاست. او اینفانتینو را به عنوان عامل آمریکا و خوش‌رقصی در رختکن تیم ملی ایران مورد انتقاد قرار داده است.

در صورت تصمیم به عدم حضور، فوتبال ایران با جریمه‌های سنگین و محرومیت‌های طولانی‌مدت از سوی فیفا مواجه خواهد شد. همچنین، طبق قوانین فیفا و تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، در صورت انصراف ایران، احتمالاً تیم ملی امارات جایگزین ایران در جدول مسابقات خواهد شد.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که روابط ترامپ و ملونی نیز پس از انتقادات اخیر ترامپ به پاپ لئو و عدم همکاری ایتالیا در زمینه سوخت‌گیری هواپیماهای جنگنده آمریکایی درگیر در بمباران ایران، دچار تنش شده است. با نزدیک شدن به شروع جام جهانی، وضعیت تیم ملی ایران به یک مسئله پیچیده سیاسی-امنیتی تبدیل شده است و تصمیم نهایی در این خصوص، تاثیرات قابل توجهی بر آینده فوتبال ایران خواهد داشت.

این موضوع نشان‌دهنده دخالت فزاینده مسائل سیاسی در ورزش و چالش‌های پیش روی تیم ملی در آستانه این رویداد مهم است. گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که این تلاش‌ها برای جایگزینی ایران، بخشی از یک بازی سیاسی گسترده‌تر است که هدف آن ترمیم روابط میان متحدان آمریکا و اعمال فشار بر ایران است. در نهایت، سرنوشت حضور ایران در جام جهانی به تصمیمات سیاسی و امنیتی در بالاترین سطوح حکومتی بستگی دارد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines