پیشنهاد جنجالی برای جایگزینی ایران در جام جهانی؛ تلاش برای ورود ایتالیا با واسطه سیاسی

یک نماینده ویژه دونالد ترامپ به فیفا پیشنهاد داده است تا تیم ملی ایتالیا را جایگزین ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کند. این پیشنهاد با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از ایتالیا و ایران مواجه شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک نماینده ویژه دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، پیشنهادی بحث‌برانگیز به فدراسیون بین‌المللی فوتبال ( فیفا ) ارائه کرده است.

این پیشنهاد شامل جایگزینی تیم ملی ایران با تیم ملی ایتالیا در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ است که قرار است در خاک آمریکا برگزار شود. پائولو زامپولی، نماینده ویژه ترامپ، این موضوع را در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز تایید کرده و دلیل این پیشنهاد را علاقه شخصی خود به تیم ایتالیا و آرزوی دیدن حضور آن‌ها در تورنمنت جام جهانی در آمریکا عنوان کرده است.

او با اشاره به چهار قهرمانی تیم ایتالیا در جام‌های جهانی، شایستگی این تیم برای حضور در این رقابت‌ها را مورد تاکید قرار داده است. با این حال، فیفا تاکنون به طور رسمی به این پیشنهاد واکنش نشان نداده است، اما به اظهارات اخیر جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اشاره کرده است که بر حضور قطعی تیم ایران در جام جهانی تاکید داشته است.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی بین آمریکا و ایران به دلیل مسائل مختلف، از جمله جنگ در غزه، افزایش یافته است و نگرانی‌هایی در مورد امنیت تیم ملی ایران در جریان رقابت‌ها وجود دارد. سفارت ایران در رم این پیشنهاد را به عنوان نمونه‌ای از ورشکستگی اخلاقی ایالات متحده محکوم کرده و تاکید کرده است که تیم ایتالیا باید شایستگی خود را در زمین بازی به دست آورد، نه از طریق امتیازات سیاسی.

فایننشال تایمز گزارش داده است که این پیشنهاد با هدف کاهش تنش‌های بین آمریکا و ایتالیا مطرح شده است، تنش‌هایی که پس از انتقاد جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از اظهارات ترامپ درباره پاپ لئون به وجود آمده است. تیم ملی ایتالیا، با وجود سابقه درخشان خود، برای سومین دوره پیاپی نتوانسته است به جام جهانی صعود کند و شکست در مرحله پلی‌آف برابر بوسنی و هرزگوین مانع از حضور آن‌ها در این رقابت‌ها شده است.

واکنش‌ها در ایتالیا به این پیشنهاد نیز متفاوت بوده است. برخی از مقامات ایتالیایی، مانند جانکارلو جورجتی، وزیر اقتصاد، این ایده را شرم‌آور توصیف کرده‌اند و آندره‌آ آبودی، وزیر ورزش، آن را غیرممکن و نامناسب خوانده است. لوچانو بونفیلیو، رئیس کمیته المپیک ایتالیا نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و تاکید کرده است که صعود به جام جهانی باید از طریق شایستگی به دست آید.

در همین حال، تیم ملی ایران خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند و قرار است در تاریخ‌های ۲۵ و ۳۱ خرداد ماه به ترتیب مقابل نیوزیلند و بلژیک در لس‌آنجلس و ۵ تیر ماه برابر مصر در سیاتل به میدان برود. فیفا طبق مقررات خود، اختیار کامل برای تصمیم‌گیری در مورد جایگزینی تیم‌ها در صورت انصراف یا حذف آن‌ها را دارد.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، هفته گذشته در واشنگتن ابراز امیدواری کرده بود که شرایط به سمت صلح پیش برود و تاکید کرده بود که تیم ایران باید در جام جهانی حضور یابد، زیرا نماینده مردم خود است. او همچنین بر اهمیت جدایی ورزش از سیاست تاکید کرده است. اینفانتینو پیش از این نیز پس از بازدید از تیم ایران در ترکیه، تأیید کرده بود که بازی‌های ایران طبق برنامه در آمریکا برگزار می‌شود.

فدراسیون فوتبال ایران نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در حال مذاکره با فیفا برای انتقال مسابقات به مکزیک است. زامپولی در گذشته نیز در زمان تصدی پست سفیر سازمان ملل، پیشنهاد مشابهی را برای راه دادن ایتالیا به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مطرح کرده بود.

دونالد ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود که از حضور ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، اما در عین حال اشاره کرده بود که شاید بهتر باشد این کشور به خاطر امنیت خود در مسابقات شرکت نکند. این ماجرا نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و ورزشی است که در ارتباط با جام جهانی وجود دارد و نشان می‌دهد که تصمیمات فیفا می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد





