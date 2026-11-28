گئورگی بوریسنکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران طرح امنیتی مسکو را پذیرفته‌اند. این طرح بر خودتأمینی امنیتی و حفظ ثبات منطقه‌ای استوار است.

گئورگی بوریسنکو ، معاون وزیر امور خارجه روسیه ، اعلام کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه ایران و عراق ، آمادگی کامل دارند تا پیشنهاد به‌روزشده مسکو مبنی بر ایجاد یک سازوکار امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را بررسی کنند. این بیانیه نشان‌دهنده گامی جدی برای تغییر رویکردهای دیپلماتیک و نظامی در یکی از حساس‌ترین نقاط استراتژیک جهان است.

مسئولان روسی تأکید کرده‌اند که کشورهای عربی منطقه این طرح را با دیدگاهی مثبت و علاقه‌مندی دریافت کرده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای بررسی امکان اجرای عملی این پیشنهادهای امنیتی آماده هستند، مشروط بر اینکه شرایط لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها فراهم شود. این واکنش مثبت می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدیدی در معادلات امنیتی منطقه باشد.

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اصول بنیادین طرح امنیتی مسکو

طرح پیشنهادی روسیه بر یک اصل کلیدی و غیرقابل انکار استوار است که بر عهده گرفتن مسئولیت اصلی تأمین امنیت توسط کشورهای ساحلی تأکید دارد. در این مدل امنیتی، هر کشوری موظف است با در نظر گرفتن منافع متقابل و احترام به حاکمیت سایرین، اقدام به تأمین امنیت خود نماید. این رویکرد بر پرهیز از دخالت‌های خارجی متمرکز است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه توضیح داد که هدف نهایی این ساختار پیشنهادی، تقویت امنیت پایدار و ایجاد ثبات در منطقه خلیج فارس است. با این استدلال که اگر کشورهای منطقه بتوانند با هم همکاری کنند و منافع یکدیگر را محترم بشناسند، می‌توانند محیطی امن‌تر برای توسعه اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند. این اصل پایه و اساس دیپلماسی امنیتی جدید مسکو محسوب می‌شود.

نگاه‌های متضاد و جایگاه دیپلماتیک

گئورگی بوریسنکو با بیان اینکه مسکو امیدوار است این پیشنهادهای امنیتی زمینه‌ساز گفت‌وگوهای عملی شود، بر نقش تسهیل‌گری روسیه در منطقه تأکید کرد. مسکو تلاش دارد تا با ارائه این طرح، نه تنها جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه تثبیت کند، بلکه راهی برای کاهش تنش‌های موجود و ایجاد بستری برای تعاملات سازنده میان قدرت‌های منطقه‌ای فراهم آورد.

واکنش مثبت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که آن‌ها نیز به دنبال راه‌حلی برای افزایش امنیت بدون اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند. این همسوئی دیدگاه‌ها می‌تواند منجر به تشکیل اتحادیه‌های امنیتی منطقه‌ای شود که در آن ایران و عراق نیز به عنوان بازیگران اصلی نقش‌آفرینی کنند. این امر می‌تواند تعادل قدرت را در منطقه دگرگون سازد.

تأثیرات عملی و گام‌های بعدی

با توجه به اعلام آمادگی کشورهای منطقه برای بررسی طرح، گام‌های بعدی شامل مذاکرات فنی و حقوقی برای تدوین جزئیات این سازوکار امنیتی خواهد بود. این فرآیند نیازمند توافق بر سر مکانیسم‌های نظارتی، مرزهای نفوذ و سازوکارهای حل اختلاف بین کشورهای همسایه است. موفقیت این طرح می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های نظامی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک شود.

در صورت تحقق این توافق، منطقه خلیج فارس می‌تواند شاهد کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش همکاری‌های اقتصادی باشد. گئورگی بوریسنکو تصریح کرد که ثبات و همکاری در منطقه خلیج فارس اولویت اصلی دیپلماسی روسیه است و این طرح پیشنهادی، راهکاری برای دستیابی به این هدف است که همزمان به منافع ملی کشورهای عضو و ثبات جهانی خدمت می‌کند.