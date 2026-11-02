پیشنهاد زلنسکی به ترامپ: توقف حملات پالایشگاه در برابر موشک پاتریوت

ولودیمیر زلنسکی به ترامپ پیشنهاد داد موشک‌های پاتریوت تحویل داده شود تا حملات به پالایشگاه‌های روسیه متوقف شود. تحلیل جزئیات و واکنش‌ها.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده موشک‌های پاتریوت را در اختیار این کشور قرار دهد، حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه متوقف خواهد شد. این پیشنهاد در مصاحبه او با شبکه فاکس نیوز و با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر با دونالد ترامپ و تیم اجرایی او مطرح گردید.

پیشنهاد تبادل آتش با پاتریوت

زلنسکی در این گفت‌وگو یادآوری کرد که کی‌یف نمی‌تواند در برابر حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی، برق و گاز و همچنین کشتار مردم بی‌پناه، پاسخی ندهد. وی بیان داشت که اگر مسکو به سیستم انرژی اوکراین حمله نکند، زلنسکی توافق می‌کند که به پالایشگاه‌های روسیه حمله نکند. به عنوان یک جایگزین عملی، رهبر اوکراین خواستار تحویل سامانه‌های پاتریوت شد.

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رئیس جمهور اوکراین همچنین توضیح داد که اگر واشنگتن این سامانه‌های موشکی را برای مدت یک ماه در اختیار اوکراین قرار دهد، حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های روسیه نیز برای همین بازه زمانی متوقف خواهد شد. این پیشنهاد نشان‌دهنده تلاش او برای ایجاد تعادل بین دفاع از خاک خود و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است.

واکنش ترامپ و شرایط اقتصادی آمریکا

دونالد ترامپ که در حال حاضر با چالش تورم داخلی ناشی از افزایش قیمت انرژی و همچنین درگیری‌های روسیه و اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، تاکنون از هر دو طرف خواسته است تا حملات متقابل به مراکز انرژی یکدیگر را متوقف کنند. این خواست در راستای کاهش فشار بر اقتصاد ایالات متحده و ثبات بازارهای جهانی مطرح شده است.

وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ با فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار به اوکراین موافقت کرده است. این تصمیم گامی بزرگ در کمک‌های نظامی به کی‌یف محسوب می‌شود.

چالش‌های تحویل سلاح و جنگ انرژی

با وجود توافق بر سر فروش، زلنسکی هشدار داد که فرآیند تحویل این موشک‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد. این تأخیر می‌تواند چالش بزرگی برای دفاع از اوکراین در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه ایجاد کند. موشک‌های پاتریوت از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سلاح‌هایی هستند که اوکراین برای رهگیری این تهدیدات هوایی به کار می‌برد.

در همین حال، رقابت‌های سیاسی داخلی در کشورهای مرتبط نیز ادامه دارد. برای مثال، نتانیاهو و آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید با هم رقابت می‌کنند و ترامپ در خصوص مکالمه خود با نتانیاهو درباره ایران نیز صحبت کرده است. این عوامل همگی بر روند کمک‌های بین‌المللی و استراتژی‌های جنگی تأثیر می‌گذارند.