پیشنهاد آمریکا برای جایگزینی یونیفل با نیروی چندملیتی در جنوب لبنان

مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشنهاد تشکیل نیروی چندملیتی ۱۰۰ نفری به جای یونیفل در جنوب لبنان را مطرح کرد. این طرح با حمایت اروپا و کشورهای خلیج فارس برای جلوگیری از خلاء امنیتی در منطقه شمال رود لیتانی طراحی شده است.

مایک والتز ، نماینده ویژه ایالات متحده در سازمان ملل ، سفری دیپلماتیک به بیروت داشته است تا گزینه‌ای جایگزین برای حضور نیروهای حافظ صلح یونیفل در جنوب لبنان را بررسی کند. بر اساس اعلام یک منبع دیپلماتیک، محور اصلی این مذاکرات مربوط به اطمینان از حضور امنیتی در این مرز حساس است. تلاش‌های فشرده کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس منجر به متقاعد شدن واشنگتن شده است که ارتش لبنان نباید در جنوب کشور بدون پشتیبانی یک نیروی بین‌المللی رها شود.

جزئیات طرح نیروی چندملیتی آمریکا

پیشنهاد اصلی که توسط ایالات متحده ارائه شده، استقرار یک نیروی چندملیتی با تعداد نیروهای حداکثر ۱۰۰ نفر است. این عدد در مقایسه با نیروی فعلی یونیفل که هزاران سرباز دارد، بسیار اندک است و ماهیت متفاوتی دارد. منبع دیپلماتیک توضیح داده است که دامنه ماموریت این نیروی جدید گسترش یافته و تنها محدود به جنوب نمی‌ماند، بلکه منطقه شمال رود لیتانی را نیز در بر خواهد گرفت. این تغییر جغرافیایی ماموریت نشان‌دهنده نگرانی عمیق‌تر از گسترش درگیری‌ها است.

Also read گزارش نیویورک تایمز درباره ربودن فرماندگان سپاه توسط موساز برای یافتن رون آراد

تفاوت ماموریت با نیروهای یونیفل

نیروی چندملیتی جدید از طریق صدور یک قطعنامه از سوی سازمان ملل تشکیل خواهد شد که به صراحت به "توافق چارچوب" میان لبنان و اسرائیل اشاره می‌کند. این نیروی جدید حتی از نظر ماموریت و اختیارات نیز شباهتی به نیروهای یونیفل ندارد و ماهیت کاملاً متفاوتی خواهد داشت. مایک والتز پیشنهاد کرده است که این نیرو در قالب گروه ناظران آتش‌بس خاورمیانه (UNTSO) در جنوب لبنان مستقر شود. این رویکرد جدید به دنبال ایجاد نظارتی کارآمدتر و کم‌حجم‌تر نسبت به الگوهای سنتی حفظ صلح است.

واکنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز آینده

مذاکرات جاری در بستر تحولات پیچیده منطقه‌ای انجام می‌شود و مقامات لبنانی به وضعیت "نه جنگ و نه صلح" اشاره دارند که آینده کشور را به تحولات منطقه گره زده است. امیدهای دیپلماتیک برای اینکه طرح‌های پیشنهادی به پایان دائمی جنگ در منطقه منجر شود، همچنان برقرار است. با این حال، پیچیدگی‌های امنیتی و نیاز به تعادل بین منافع اسرائیل و حاکمیت لبنان، این طرح را در مرزهای باریکی قرار داده است.

تاثیرات عملیاتی و مراحل بعدی

اگر این قطعنامه تصویب شود، تغییرات ساختاری در نحوه نظارت بر مرزهای جنوبی لبنان رخ خواهد داد. حضور ارتش لبنان باید با پشتیبانی این نیروی چندملیتی تضمین شود تا از هرگونه خلأ امنیتی جلوگیری گردد. مقامات در حال بررسی دقیق مکانیسم‌های اجرایی و حقوقی این نیروی جدید هستند. این تحولات می‌تواند الگوی جدیدی برای مدیریت تنش‌ها در خاورمیانه ایجاد کند که در آن نقش نیروهای بین‌المللی کمرنگ‌تر اما ماموریت‌های آن‌ها هدفمندتر خواهد بود.