پیشنهاد اسکان مجدد برای ۲٫۴ میلیون پناهجو در سال ۲۰۲۷ توسط کمیساریای عالی ملل

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۷ دو میلیون و چهارصد هزار پناهجو به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت و نیاز به همکاری بین‌المللی برای تامین این تقاضا را اعلام کرد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد که در سال 2027 حدود ۲٫۴ میلیون نفر از پناهجویان جهان به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت.

این آمار بر پایه برآوردهای رسمی این نهاد در گزارش نیازهای جهانی پیش‌بینی‌شده برای اسکان مجدد تدوین شده است. در یک نشست خبری در دفتر سازمان ملل در ژنو، جکی کیگان که مسئول خدمات راه‌حل‌های پایدار و حمایت میدانی در واحد حمایت بین‌المللی است، به این نکته اشاره کرد که بسیاری از پناهجویان حتی پس از فرار از کشوری که جنگ یا تعقیب شده‌اند، در کشورهای میزبانی با تهدیدات امنیتی، نقص در خدمات اساسی و عدم دسترسی به حقوق بنیادی مواجه هستند.

این وضعیت مانع از بازگشت ایمن و داوطلبانه آنان به سرزمین‌های مبدأ می‌شود و به همین دلیل نیاز به برنامه‌های اسکان مجدد گسترده و هماهنگ می‌باشد. بر اساس اظهارات کیگان، اگرچه تعداد افرادی که در سال ۲۰۲۶ مورد نیاز اسکان بودند نسبت به سال گذشته حدود شش درصد کاهش پیدا کرد، اما همچنان فاصله‌ای عظیم میان تقاضا و توانمندی‌های فعلی جامعه بین‌المللی وجود دارد.

بزرگ‌ترین گروه پناهجویان نیازمند اسکان مجدد، افغان‌ها هستند؛ پس از آن پناهجویان سوریه، سودان، سودان جنوبی و سپس مسلمانان روهینگیایی قرار می‌گیرند. این گروه‌ها به‌ویژه به دلیل ادامه درگیری‌های مسلحانه، سرکوب‌های قومی و عدم دسترسی به حمایت‌های قانونی به خطرات جدی اسکان مواجه‌اند.

همچنین کیگان اشاره کرد که بیشترین نیاز به اسکان در مناطق شرق و جنوب آفریقا، آسیا‑اقیانوسیه و غرب و مرکز قارهٔ آفریقا متمرکز شده است؛ مناطقی که با ترکیبی از بحران‌های انسانی، کمبود منابع و زیرساخت‌های محدود دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۵ تنها حدود سی و هفت هزار پناهجو توسط کمیساریای عالی پناهندگان به کشورهای جدید منتقل شد، که این رقم در مقایسه با صد و شانزده هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

این کاهش نشان می‌دهد که ظرفیت جابجایی و اسکان به‌طور قابل‌توجهی تحت فشار است و توانایی رفع نیازهای اساسی پناهجویان را زیر سؤال می‌برد. سازمان ملل تأکید کرد که برای برآورده کردن این چالش‌ها نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی، افزایش منابع مالی و توسعه برنامه‌های اسکان بلندمدت وجود دارد تا بتوانند پاسخگویی مؤثری به میلیون‌ها نفر که چشم به راه یک زندگی امن و قابل‌تکیه دارند، فراهم کنند





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