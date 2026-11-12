پیشنهاد ترامپ برای جایگزینی نفت آمریکا به جای ایران در چین

دیوید پردو اعلام کرد دونالد ترامپ به چین پیشنهاد داده تا بخشی از نفت ایران را با نفت آمریکا جایگزین کند در حالی که صادرات ایران به دلیل محاصره دریایی کاهش یافته است

دیوید پردو سفیر ایالات متحده در چین اعلام کرد که دونالد ترامپ پیشنهادی را به پکن ارائه داده است تا بخش مشخصی از نفتی را که چین از ایران خریداری می‌کند با نفت خام ایالات متحده جایگزین کند این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی توسط نیروی دریایی ایالات متحده با کاهش شدیدی مواجه شده است

سفیر آمریکا در چین روز چهارشنبه دهم نوامبر در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ در حاشیه کنفرانسی در شانگهای توضیحات بیشتری در مورد زمان دقیق ارائه این پیشنهاد و واکنش رسمی پکن به آن ارائه نکرد اما شواهد نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده ماه‌هاست برای متقاعد کردن چین به پذیرش این طرح نفتی تلاش می‌کند

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تاریخچه مذاکرات نفتی و واکنش‌های پکن

در نشست خبری وزارت خارجه چین در ششم مه لین جیان سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به پرسش درباره پیشنهاد ترامپ مبنی بر خرید نفت آمریکا به جای نفت ایران از سیاست انرژی کلی خبر داد و موضوع را به نهادهای مسئول ارجاع داد این واکنش نشان‌دهنده احتیاط پکن در بیان موافقت یا مخالفت صریح است

چند روز پس از آن کاخ سفید اعلام کرد که شی جین‌پینگ در دیدار با ترامپ به افزایش خرید نفت آمریکا برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز ابراز تمایل کرده است اما گزارش‌های رسمی طرف چینی از این دیدار اشاره‌ای به چنین توافق یا پیشنهادی نکرده‌اند و تضاد بین ادعای کاخ سفید و گزارش‌های چینی همچنان پابرجاست

نقش چین در بازار نفت ایران و تأثیر محاصره

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آوریل برآورد کرد که حدود نود درصد صادرات نفت ایران راهی چین می‌شود و عمده این خریدها توسط پالایشگاه‌های مستقل این کشور انجام می‌گیرد که این موضوع اهمیت راهبردی پیشنهاد جایگزینی نفت آمریکا را دوچندان کرده است

شرکت رهگیری نفتکش‌ها کپلر در بیستم اکتبر اعلام کرد که ذخایر نفت ایران روی آب در خارج از محدوده محاصره به صفر رسیده است در حالی که حدود چهل و سه میلیون بشکه نفت همچنان در محدوده محاصره دریایی گرفتار بوده‌اند این وضعیت جریان تجارت نفت ایران را به شدت محدود کرده است

جایگزینی نفت ایران و موانع تجاری برای نفت آمریکا

با آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران چین برای جبران کاهش نفت ایران به عرضه‌کنندگان دیگری روی آورده است به طوری که پالایشگاه‌های مستقل چینی دست‌کم دوازده میلیون بشکه نفت عراق و قطر را برای تحویل در اکتبر و نوامبر خریداری کرده‌اند

گزارش دیگری از رویترز در یازدهم نوامبر از افزایش جذابیت نفت آفریقا و برزیل برای چین خبر داده است خرید نفت آمریکا توسط چین با موانع تجاری جدی روبه‌روست زیرا تعرفه بیست درصدی چین بر نفت آمریکا مانع از سرگیری خریدهای عمده شده است

پکن در نهم نوامبر تعلیق برخی تعرفه‌ها را تمدید کرد اما بخشی از تعرفه‌ها همچنان پابرجاست بنابراین اگرچه چین عملاً در حال جایگزینی نفت ایران است هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایالات متحده توانسته سهم مشخصی از این بازار را به دست آورد یا خیر