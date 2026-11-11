پیشنهاد ترامپ برای جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا به چین

سفیر آمریکا در چین اعلام کرد دونالد ترامپ پیشنهاد داده بخشی از نفت وارداتی جمهوری اسلامی را با نفت آمریکا جایگزین کند. این گزارش جزئیات کاهش صادرات و واکنش‌ها را بررسی می‌کند.

دیوید پردو ، سفیر ایالات متحده آمریکا در چین ، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری بلومبرگ رسماً تأیید کرد که دونالد ترامپ به مقامات پکن پیشنهاد داده است تا بخش قابل توجهی از نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی را با محموله‌های نفتی آمریکا جایگزین کنند. این بیانیه مهم در حاشیه کنفرانس بانک سیتی در شانگهای مطرح شد و نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تغییر الگوی انرژی پکن تحت فشارهای اقتصادی اخیر است.

تغییر استراتژی انرژی چین پس از محاصره

سفیر آمریکا در چین درباره پاسخ رسمی دولت چین به این پیشنهاد حساس چیزی نگفت، اما تأکید کرد که این ایده مستقیماً از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه شده است. پیشینه این مذاکرات با افزایش شدید تنش‌های تجاری بین دو قدرت بزرگ همراه بوده و خرید نفت توسط چین از جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف دیپلماتیک و اقتصادی میان واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. آمریکا در ماه‌های اخیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه اقتصاد ایران اعمال کرده است.

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آمار دقیق کاهش صادرات نفت ایران

شرکت رهبری کشتی‌کشی کپلر اوج واردات چین از جمهوری اسلامی را در اکتبر ۲۰۲۴ و نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز ثبت کرده است. شرکت تحلیل داده ورتکسا هم مارس ۲۰۲۵ را با ۱.۸ میلیون بشکه در روز رکورد خواند. در سال ۲۰۲۵ چین میان ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات دریایی نفت ایران را می‌خرید که معادل حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز بود. پس از آغاز جنگ و برقراری محاصره دریایی، میانگین تیر و مرداد به حدود ۵۳۰ هزار بشکه در روز رسید.

این رقم ۴۸ درصد کمتر از وضعیت پیش از جنگ و ۷۲ درصد پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۴ است. در شهریور، کپلر واردات را حدود ۵۹۰ هزار بشکه در روز برآورد کرد که کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. اگرچه اکنون صادرات نفت جمهوری اسلامی عملاً به صفر رسیده است، اما حجم واردات چین به سطح آغاز همین روند بازگشته که عمدتاً از محل ذخایر نفت روی آب‌های بین‌المللی تأمین می‌شود.

جایگزین‌های جدید برای نفت ایران در بازار چین

جای خالی نفت ایران در بازار چین توسط محموله‌های نفت عراق، قطر و غرب آفریقا پر شده است. پالایشگاه‌های مستقل چینی در شهریور دست‌کم ۱۲ میلیون بشکه نفت عراق و قطر خریدند. واردات کل نفت خام چین در اکتبر به ۹.۸۸ میلیون بشکه در روز رسید که ۹.۴ درصد بیشتر از ماه پیش بود. همچنین واردات از خاورمیانه به ۴.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید که برابر با مارس سال جاری میلادی است.

روابط ناهموار و پرونده‌های امنیتی

پردو در همین مصاحبه روابط آمریکا و چین را "ناهموار" توصیف کرد و پرونده مدیرعامل انویدیا را یادآوری تازه‌ای برای هوشیاری خواند. او "امنیت ملی" را بخشی جدایی‌ناپذیر از گفت‌وگوی اقتصادی دانست، زیرا به باور او امنیت اقتصادی چیزی جز امنیت ملی نیست. پردو از تأخیر چین در صدور مجوز صادرات آهنرباها انتقاد کرد و افزود آمریکا ماه‌هاست در انتظار عناصر حیاتی مورد نیاز مراکز داده و ساخت موتور هواپیماست.

او تأخیر در فروش ۱۴ میلیارد دلار تسلیحات به تایوان به خاطر نشست پیش رو را رد کرد و تصمیم درباره زمان و نوع ارسال را در اختیار پرزیدنت ترامپ دانست. دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ قرار است هفته آخر آبان در نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن دیدار کنند. آتش‌بس تجاری دو کشور در ژانویه به پایان می‌رسد.