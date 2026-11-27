حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر سابق قطر، خواستار تشکیل ناتوی خلیج فارس و مذاکره مستقیم تهران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای رفع تنش‌های امنیتی شد.

در گفت‌وگویی مفصل با برنامه یوتیوب راه حل چیست، حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق کشور قطر، بر لزوم برگزاری اجلاس سران خلیج فارس با ایران و تشکیل ناتوی خلیج فارس تأکید کرد.

خاطرات ۷ آذر ۱۴۰۵ در بازار خودرو و طلا

همزمان با این تحولات سیاسی، در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، نوسانات قیمت خودرو و طلا مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پژو ۲۰۷ و سکه طلا در این تاریخ به‌طور خاص مورد استعلام قرار گرفت و جدول قیمت‌ها منتشر شد.

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دعوت به مذاکره مستقیم با تهران

حمد بن جاسم آل ثانی در این مصاحبه با رباب المهدی، از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست تا ابتکار عمل را به دست گرفته و مذاکرات مستقیم با ایران را آغاز کنند. وی هشدار داد که ادامه جنگ و تشدید تنش‌ها، کشورهای خلیج فارس را در معرض آسیب‌های امنیتی و اقتصادی قرار می‌دهد. این دیپلمات برجسته تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش نفوذ خود و تغییر شکل ترتیبات امنیتی منطقه‌ای برای خدمت به منافع خود است.

نقش اسرائیل و تهدیدات اقتصادی

به گفته آل ثانی، راه حل این نیست که به دیگران اجازه دهیم به نمایندگی از کشورهای خلیج فارس مذاکره کنند و سپس منتظر توافقاتی باشیم که ممکن است منافع و نگرانی‌های آنها را در نظر نگیرد. وی بر ضرورت مذاکره مستقیم کشورهای خلیج فارس و عرب با تهران در مورد منافع مشترک، مداخلات منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی و خطوط قرمز هر یک از طرفین تاکید کرد. نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق قطر اظهارداشت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به طولانی شدن جنگ ندارند و می‌خواهند آن را در اسرع وقت و با حداقل تلفات به پایان برسانند.

انتقادات از روش‌های دیپلماتیک فعلی

حمد بن جاسم آل ثانی پیشنهاد داد که اگر میانجیگری فعلی قطر نتواند شکاف بین واشنگتن و تهران را پر کند، یک نشست خلیج فارس و ایران در سطح رهبران برگزار شود. وی استدلال کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قبل از مذاکره با آمریکا، ابتدا باید با ایران، همسایه خود در مورد مسائل امنیتی و منطقه‌ای به تفاهم برسند. وی همچنین از روش تبادل اسناد جداگانه بین طرفین انتقاد کرد و گفت که نقش میانجی باید نزدیک کردن مواضع و تدوین زمینه‌های مشترک باشد، نه صرفا