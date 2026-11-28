حزب حاکم ژاپن پیشنهادهایی برای حمایت مالی از فرزندآوری و کاهش مالیات ارائه داد. این طرح شامل تغییر تعریف جمعیت سالمند و مدیریت نیروی کار خارجی است.

پیشنهادها و سیاست‌های جدید حزب لیبرال دموکرات در نشست ستاد راهبرد جمعیتی این حزب روز جمعه مطرح شد. انتظار می‌رود این طرح جامع تا پایان سال جاری میلادی تدوین و نهایی گردد. هدف اصلی این سند، ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با کاهش جمعیت و سازگاری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ژاپن با چالش‌های جدید جمعیتی است.

جزئیات حمایت مالی و تغییرات مالیاتی

پیش‌نویس این سند علاوه بر کمک‌هزینه‌های مستقیم فرزندآوری، شامل کاهش گسترده مالیات با هدف حمایت از زایمان و تربیت فرزند است. هاکوبون شیمومورا، رئیس ستاد راهبرد جمعیتی حزب لیبرال دموکرات و رئیس پیشین سیاست‌گذاری این حزب، پس از نشست روز جمعه به خبرنگاران اعلام کرد که این پیشنهادها پیامی روشن درباره جدیت دولت در حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری ارسال می‌کند.

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هاکوبون شیمومورا خواستار گنجاندن اقدامات مشخص این طرح در سیاست‌های اساسی دولت برای مدیریت اقتصادی و اصلاحات مالی در سال ۲۰۲۷ شد. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز برپایه بلندمدت حزب حاکم برای ثبات اقتصادی در برابر تغییرات جمعیتی است. هدف نهایی، ایجاد زیرساخت‌های مالی پایداری است که خانواده‌ها را در شرایط سخت اقتصادی یاری کند.

محورهای کلیدی و تغییرات ساختاری

این برنامه محورهای متعددی را در بر می‌گیرد، از جمله افزایش دامنه سنی مشمولان خدمات رایگان مهدکودک و گسترش حمایت‌های مالی از درمان ناباروری. در این میان، بر ترویج الگوهای متنوع اشتغال نیز تأکید ویژه شده است. از جمله این الگوها، فراهم کردن امکان کاهش ساعات کاری کارکنان تمام‌وقت است که هدف آن افزایش اوقات فراغت و حفظ پویایی اقتصادی در شرایط کمبود نیروی کار می‌باشد.

یکی دیگر از پیشنهادهای کلیدی، بازنگری در تعریف جمعیت سالمند است. بر اساس این طرح، سن مبنای این گروه از ۶۵ سال به بالا تعیین می‌شود. همچنین اصلاح تعریف جمعیت فعال در سن کار مطرح شده است که در حال حاضر افراد ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می‌شود. این تغییرات برای انطباق بهتر آمارهای رسمی با واقعیت‌های جدید بازار کار ضروری دانسته شده است.

نقشه راه اجرایی و واکنش‌های سیاسی

حزب لیبرال دموکرات همچنین خواستار تعیین برخی استان‌های ژاپن به عنوان مناطق ویژه برای اجرای سیاست‌های مقابله با کاهش جمعیت شده است. در بخش دیگری از سند، بر ضرورت مدیریت پذیرش نیروی کار خارجی تأکید شده است. ورود این نیروها نباید بدون محدودیت باشد، بلکه باید متناسب با نیازهای ضروری برای حفظ فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور صورت گیرد.

در جریان نشست تدوین این پیشنهادها، موضوع کاهش هزینه‌های تحصیلات عالی و سبک‌تر کردن بار مالی آموزش دانشگاهی بر خانواده‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. انتظار می‌رود پیشنهادهای حزب حاکم پس از طی مراحل داخلی و نهایی شدن در هفته آینده، به سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن ارائه شود. این ارائه گامی ضروری برای تبدیل این سند به سیاست‌های اجرایی کشور خواهد بود.