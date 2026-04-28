سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایمان زنگنه، از ارائه پیشنهادات وزارت کار برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت خبر داد و گفت که این پیشنهادات با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است تا در نهایت در جلسه هیئت وزیران تصمیمگیری شود. او در این خصوص توضیح داد که هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است و برای اجرای این طرح در سال جاری، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است. زنگنه افزایش مبلغ کالابرگ را وابسته به دو عامل اصلی دانست: وضعیت منابع مالی در نظر گرفتهشده برای این طرح و تصمیمگیری دولت در این باره. او همچنین اشاره کرد که وزیر کار پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ را به دولت ارائه کرده و قرار است تا ۱۵ اردیبهشتماه تصمیمگیری شود. از سوی دیگر، رئیسجمهور نیز دستور داده با توجه به تغییرات نرخ ارز، مبلغ این حمایت مورد بازنگری قرار گیرد.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصاد ی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، ایمان زنگنه، در گفتوگو با ایسنا، از ارائه پیشنهادات وزارت کار برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت خبر داد و اظهار کرد که این پیشنهادات با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است تا در نهایت در جلسه هیئت وزیران تصمیمگیری شود.
او در این خصوص توضیح داد که هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است و برای اجرای این طرح در سال جاری، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است. زنگنه افزایش مبلغ کالابرگ را وابسته به دو عامل اصلی دانست: وضعیت منابع مالی در نظر گرفتهشده برای این طرح و تصمیمگیری دولت در این باره.
او همچنین اشاره کرد که وزیر کار پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ را به دولت ارائه کرده و قرار است تا ۱۵ اردیبهشتماه تصمیمگیری شود. از سوی دیگر، رئیسجمهور نیز دستور داده با توجه به تغییرات نرخ ارز، مبلغ این حمایت مورد بازنگری قرار گیرد.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به آمار مشارکتکنندگان طرح کالابرگ در چهار ماه اخیر اشاره کرد و گفت که بر اساس آمار مشارکت و مصرف اعتبار در طول چهار ماه، ۹۸ درصد تاکنون اعتبار ماهانه خود را مصرف کردهاند. او اقلام برنج، مرغ، گوشت و روغن را به عنوان کالاهایی نام برد که همچنان بیشترین سهم را در سبد خریدهای کالابرگی دارند.
زنگنه تصریح کرد که محصولات کشاورزی که از اسفند پارسال به اقلام سبد کالابرگ اضافه شدهاند نیز با استقبال بالا مواجه بودهاند. به گفته او، تاکنون ۱۲ هزار ترمینال فروشنده محصولات کشاورزی در این طرح فعال شدهاند و تعداد کل فروشگاههای مشارکتکننده نیز از ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۱۰ هزار واحد رسیده است. چهار فروشگاه اینترنتی نیز کالاهای کالابرگی ارائه میدهند و برای خریدهای بیش از یک میلیون تومان ارسال رایگان در نظر گرفته شده است.
زنگنه در عین حال درباره پیشنهاد وزارت کار برای افزایش مبلغ کالابرگ توضیح داد که وزارت رفاه با توجه به رشد هزینه سبد اقلام اساسی، پیشنهادهای خود را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده و این پیشنهادها اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است تا در نهایت در جلسه هیئت وزیران درباره آن تصمیمگیری شود. او ادامه داد که برای کالابرگ چند سناریو در نظر گرفته شده است؛ سناریوی اول مربوط به یک سبد ۲۳۸۶ کیلو کالری روزانه است که انستیتوی تغذیه تأیید کرد و بر اساس قیمتهای قبلی و جدید مثلا به صورت فصلی عنوان کرد چند درصد افزایش در قیمت این اقلام رخ داده است.
