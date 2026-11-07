تاجر صهیونیست مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار برای خروج کامل نتانیاهو از سیاست پیشنهاد داد که توسط میانجی منتقل نشد.

روزنامه عبری زبان معاریو از یک پیشنهاد مالی کلان برای خروج بنیامین نتانیاهو از صحنه سیاسی اسرائیل خبر داده است. طبق این گزارش، یک تاجر ثروتمند صهیونیست پیشنهاد داده بود که در ازای کناره‌گیری کامل نخست وزیر، مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار به او پرداخت شود. این پیشنهاد چند سال پیش و از طریق واسطه‌ای از نزدیکان بنیامین نتانیاهو مطرح شد.

بن کاسپیت، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، جزئیات این ماجرا را تشریح کرده و نشان داده که هدف نهایی، حذف دائمی نتانیاهو از سیاست بوده است. سازوکار پرداخت به گونه‌ای طراحی شده بود که ۱۲۵ میلیون دلار در یک صندوق اختصاصی به نام بنیامین نتانیاهو واریز می‌شد. این مبلغ طی دوره ۱۰ ساله و به صورت سالانه به میزان ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در حساب وی واریز می‌گشت.

Also read نامینSkip of Donald Miller as White House Chief of Staff and Execution of a Baluch Citizen in Iran

جزئیات پیشنهاد مالی و شرط کناره‌گیری

شرط اصلی و غیرقابل مذاکره در این توافق پیشنهادی، خروج کامل و همیشگی بنیامین نتانیاهو از تمام فعالیت‌های سیاسی و حزبی بود. تحلیلگر سیاسی اسرائیل خاطرنشان کرده است که فرد واسطه، این پیشنهاد را به نتانیاهو منتقل نکرد. در نتیجه، نخست وزیر اسرائیل از وجود چنین پیشنهاد مالی یا درخواست تاجر ثروتمند بی‌خبر ماند و این موضوع هرگز به مراحل اجرایی نرسید.

پیامدهای حقوقی و سیاسی برای نخست وزیر

اگر این پیشنهاد هرگز مطرح می‌شد، می‌توانست اتهامات جدی فساد را برای بنیامین نتانیاهو در پی داشته باشد. شفافیت مالی و دوری از تضاد منافع از اصول بنیادین دموکراسی است که اینگونه پیشنهادات آن را به چالش می‌کشند. عدم انتقال پیام توسط واسطه، ممکن است ناشی از آگاهی از خطرات حقوقی سنگین برای بنیامین نتانیاهو یا ترس از افشای عمومی ماجرا بوده باشد.

تحلیل بن کاسپیت از وضعیت سیاسی اسرائیل

بن کاسپیت با بررسی ساختار انتخاباتی کنست، وضعیت فعلی اسرائیل را پیچیده و پر از ابهام می‌داند. طبق قوانین انتخاباتی این کشور، بعید است که یک حزب سیاسی به تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را کسب کند. این بن بست پارلمانی، منجر به مذاکرات پیچیده و طولانی برای تشکیل ائتلاف‌های ضعیف شده است.

احتمال تشکیل دولت‌های کوتاه مدت یا بروز خلأ سیاسی شدید در اسرائیل افزایش یافته است. تحلیلگر سیاسی اسرائیلی معتقد است که این وضعیت ناپایدار می‌تواند در نهایت منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام زودتر از موعد مقرر شود. این سناریو نشان‌دهنده فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی اسرائیل است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده سیاسی

گزارش روزنامه عبری زبان معاریو و تحلیل‌های بن کاسپیت نشان می‌دهد که فشارهای داخلی و خارجی بر بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است. پیشنهاد ۱۲۵ میلیون دلاری، اگرچه رد شده یا پنهان مانده، اما نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از نخبگان مالی از تداوم حضور اوست. وضعیت کنونی اسرائیل با احتمال برهم خوردن ثبات کابینه روبرو است.

آینده سیاسی اسرائیل وابسته به توانایی احزاب در تشکیل اتحادیه‌های پایداری است که بتوانند پاسخگوی بحران‌ها باشند. عدم موفقیت در این زمینه، ریسک انتخابات مجدد و ناامنی شغلی برای مقامات ارشد را بالا می‌برد. جامعه مدنی اسرائیل در انتظار تحولات آتی در کنست و تصمیمات نهایی مقامات رسمی است.