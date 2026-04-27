در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، تهران پیشنهادی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده که در آن گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ای بعدی موکول شده است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اختلافات داخلی حکومت ایران درباره میزان امتیازدهی در پرونده هسته‌ای همچنان وجود دارد. رییس‌جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در نشستی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، بن‌بست در مذاکرات با جمهوری اسلامی و گزینه‌های پیش‌رو در جنگ را بررسی کند.

به گزارش منابع خبری، در حالی که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به بن‌بست رسیده، تهران پیشنهادی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده که در آن گفت‌وگوهای هسته‌ای به مرحله‌ای بعدی موکول شده است.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که اختلافات داخلی حکومت ایران درباره میزان امتیازدهی در پرونده هسته‌ای همچنان وجود دارد. به گفته منابع، طرح جدید حکومت ایران تلاش می‌کند با کنار گذاشتن موقت موضوع هسته‌ای، مسیر دستیابی به توافقی سریع‌تر را باز کند. با این حال، چنین توافقی می‌تواند اهرم فشار آمریکا را تضعیف کند، زیرا رفع محاصره و پایان جنگ، دست واشینگتن را برای وادار کردن حکومت ایران به کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و توقف غنی‌سازی محدودتر می‌کند.

دو هدف اصلی دولت ترامپ در این جنگ بوده است. در همین راستا، رییس‌جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، در نشستی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، بن‌بست در مذاکرات با جمهوری اسلامی و گزینه‌های پیش‌رو در جنگ را بررسی کند. این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که دیپلماسی میان تهران و واشینگتن به بن‌بست رسیده و هم‌زمان حکومت ایران پیشنهاد تازه‌ای برای پایان درگیری‌ها ارائه کرده است.

به گفته سه مقام آمریکایی، ترامپ در نشست دوشنبه، به همراه تیم خود، درباره ادامه مسیر، از جمله نحوه مواجهه با بن‌بست مذاکرات، تصمیم‌گیری خواهد کرد. یکی از منابع تاکید کرد که در این جلسه گزینه‌های مختلف، از ادامه فشار نظامی و اقتصادی تا مسیرهای دیپلماتیک، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ترامپ نیز در اظهاراتی تاکید کرده که قصد دارد محاصره دریایی را که صادرات نفت ایران را تحت فشار قرار داده، ادامه دهد تا تهران در هفته‌های آینده ناچار به عقب‌نشینی شود. به گزارش رویترز، بحران مذاکرات پس از آن عمیق‌تر شد که سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، به پاکستان بدون دستیابی به پیشرفت پایان یافت.

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود نمایندگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، قرار است در اسلام‌آباد با عراقچی دیدار کنند، اما عدم تعهد جمهوری اسلامی به این دیدار باعث شد ترامپ این سفر را لغو کند. او گفته است: «هیچ دلیلی ندارد آن‌ها را برای یک پرواز ۱۸ ساعته بفرستیم… می‌توانیم همان کار را از طریق تلفن انجام دهیم. اگر ایران بخواهد، می‌تواند با ما تماس بگیرد.

» عراقچی در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خود، در عمان با مقام‌های این کشور درباره امنیت تنگه هرمز گفت‌وگو کرده و سپس برای دور دوم مذاکرات به اسلام‌آباد بازگشته است. به گفته منابع، عراقچی در گفت‌وگو با میانجی‌ها تاکید کرده که در داخل ایران اجماع روشنی درباره نحوه پاسخ به مطالبات آمریکا وجود ندارد. واشینگتن خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم برای دست‌کم یک دهه و خروج ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ایران است، در حالی که تهران این شروط را محل اختلاف می‌داند.

در همین راستا، پیشنهاد جدید حکومت ایران که از طریق میانجی‌های پاکستانی منتقل شده، بر حل بحران تنگه هرمز و رفع محاصره تمرکز دارد و مذاکرات هسته‌ای را به مرحله‌ای بعدی موکول می‌کند. کاخ سفید دریافت این پیشنهاد را تایید کرده، اما هنوز مشخص نیست آیا واشینگتن آماده بررسی آن خواهد بود یا نه. سخنگوی کاخ سفید به اکسیوس گفت: «این مذاکرات حساس است و آمریکا از طریق رسانه‌ها مذاکره نمی‌کند.

ایالات متحده دست برتر را دارد و تنها توافقی را خواهد پذیرفت که منافع مردم آمریکا را تامین کند و اجازه ندهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. » گزارش اکسیوس نشان می‌دهد که با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، شکاف‌های عمیق میان حکومت ایران و آمریکا پابرجاست و تصمیمات پیش‌روی کاخ سفید می‌تواند مسیر جنگ و مذاکرات را در هفته‌های آینده تعیین کند.

به گزارش رویترز، با گذشت حدود دو ماه از آغاز جنگ میان حکومت ایران و ایالات متحده، تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح همچنان با بن‌بست مواجه است و اختلافات میان دو طرف نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی حوزه‌ها تشدید شده است. ترامپ یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد ایران در صورت تمایل به مذاکره می‌تواند مستقیماً با واشینگتن تماس بگیرد.

او گفت: «اگر می‌خواهند صحبت کنند، می‌توانند نزد ما بیایند یا تماس بگیرند… آن‌ها می‌دانند چه چیزی باید در توافق باشد؛ بسیار ساده است: نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. » این اظهارات در حالی مطرح شد که تهران تاکید کرده پیش از هرگونه مذاکره، ایالات متحده باید موانع موجود، از جمله محاصره دریایی بنادر ایران، را برطرف کند. امیدها برای احیای روند دیپلماتیک پس از آن کاهش یافت که ترامپ سفر نمایندگان خود به اسلام‌آباد را لغو کرد.

هم‌زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، پس از رفت‌وآمد میان پاکستان و عمان به‌عنوان میانجی، راهی در پی توقف مذاکرات، بازارهای جهانی واکنش نشان دادند: قیمت نفت افزایش یافت، دلار تقویت شد و شاخص‌های آتی سهام آمریکا کاهش پیدا کرد؛ در حالی که با وجود اعلام آتش‌بس، هنوز توافقی برای پایان جنگی که از ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت ایران آغاز شد، حاصل نشده است. این درگیری‌ها هزاران کشته بر جای گذاشته و با افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کرده است.

در شرایطی که به نوشته رویترز محبوبیت ترامپ کاهش یافته، او با فشار داخلی برای پایان دادن به جنگ مواجه است





