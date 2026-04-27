پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز در نشست تیم امنیت ملی آمریکا مطرح شد

کاخ سفید تایید کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و موکول کردن مذاکرات هستهای به مرحلهای دیگر در نشست اخیر با تیم امنیت ملی آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. سخنگوی کاخ سفید بر خطوط قرمز آمریکا در قبال ایران تاکید کرد.
کاخ سفید در واکنش به پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی متقابل تنگه هرمز و به تعویق انداختن مذاکرات هستهای به مرحلهای دیگر، اعلام کرد این پیشنهاد در نشست اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ با تیم امنیت ملی آمریکا مورد بحث قرار گرفته است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهان، به طور فزایندهای نگرانکننده شده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در یک کنفرانس خبری که در روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال موافقت دولت ترامپ با این رویکرد مرحلهای در مذاکرات با ایران، تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا صبح همان روز با اعضای تیم امنیت ملی خود دیدار داشته و این پیشنهاد در جریان آن جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال، او با احتیاط کامل از ارائه هرگونه اظهارنظر قطعی خودداری کرد و تاکید نمود که نمیخواهد قبل از رئیس جمهور یا تیم امنیت ملی آمریکا، در این خصوص سخنی بگوید. لیویت همچنین به صراحت اعلام کرد که خطوط قرمز رئیس جمهور ترامپ در قبال رژیم ایران «بسیار بسیار روشن» است و این خطوط نه تنها برای مردم آمریکا، بلکه برای مسئولان جمهوری اسلامی نیز به وضوح مشخص شدهاند.
این تاکید نشاندهنده موضع قاطع آمریکا در برابر هرگونه اقدامی است که به باور واشنگتن، امنیت و منافع آن را به خطر میاندازد. او در ادامه افزود که نمیتواند بگوید دولت آمریکا در حال بررسی جدی پذیرش این پیشنهاد است، بلکه صرفاً تایید میکند که این موضوع در نشست صبح دوشنبه مطرح شده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین پیشبینی کرد که رئیس جمهور ترامپ «خیلی زود» به طور مستقیم و علنی در مورد این موضوع اظهارنظر خواهد کرد.
این موضوع نشان میدهد که دولت آمریکا به دنبال اتخاذ یک رویکرد سنجیده و دقیق در قبال این پیشنهاد است و قصد دارد قبل از هرگونه تصمیمگیری، تمامی جوانب را به دقت بررسی کند. پیشتر نیز کاخ سفید در پاسخ به سوال صدای آمریکا در مورد گزارشهای مربوط به ارائه پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به ایالات متحده برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیریها، تصریح کرده بود که واشنگتن تمایلی به انجام «گفتوگوهای حساس دیپلماتیک» از طریق رسانهها ندارد.
این موضع نشاندهنده تمایل آمریکا به حفظ محرمانگی مذاکرات و جلوگیری از هرگونه تاثیرگذاری خارجی بر روند تصمیمگیری است. کاخ سفید به صدای آمریکا تاکید کرده است که تنها توافقی را خواهد پذیرفت که به طور موثر مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود. این شرط اساسی نشاندهنده نگرانی عمیق آمریکا در مورد برنامه هستهای ایران و تلاش آن برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای در منطقه است.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که تمرکز مرحله نخست مذاکرات بر بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنشها در منطقه باشد و موضوع برنامه هستهای ایران به مرحلهای بعدی موکول شود. این پیشنهاد از طریق میانجیهای پاکستانی به آمریکا ارائه شده و هدف آن ایجاد یک فضای مثبت برای مذاکرات و کاهش خطر وقوع درگیریهای بیشتر است.
رویترز به نقل از گزارش آکسیوس نوشت که این پیشنهاد با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیریها ارائه شده است. سناتور مارکو روبیو نیز در واکنش به این پیشنهاد، با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که این کشور نمیتواند استفاده از آبراه بینالمللی را مشروط به اجازه و پرداخت پول کند. او این اقدام را نقض قوانین بینالمللی و تهدیدی برای امنیت جهانی دانست.
این اظهارنظر نشاندهنده مخالفت برخی از مقامات آمریکایی با هرگونه امتیازدهی به ایران در قبال بازگشایی تنگه هرمز است. به طور کلی، واکنش کاخ سفید به پیشنهاد ایران نشاندهنده یک رویکرد محتاطانه و در عین حال جدی است. آمریکا در حالی که از بررسی این پیشنهاد خودداری نمیکند، بر خطوط قرمز خود در قبال ایران تاکید میکند و خواستار تضمینهای قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
این موضوع نشان میدهد که مذاکرات احتمالی بین آمریکا و ایران در آینده، پیچیده و دشوار خواهد بود و نیازمند تلاشهای فراوان و سازش از سوی هر دو طرف است
